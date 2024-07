Gulácsiék százmilliókat kaszálnak, régóta húzódó ügy végére kerül pont

Augusztus végén kezdődik a német labdarúgó Bundesliga 2024/25-ös szezonja. A Gulácsi Pétert és Orbán Willit is foglalkoztató RB Leipzig egyelőre a pihenő – vagy még az Európa-bajnokság döntőjére készülő – válogatottjai nélkül kezdte meg a felkészülést. Többek mellett a két magyar válogatott Eb-résztvevő is nyaral még. A felkészülési meccsek sora ugyanakkor már jövő pénteken elkezdődik, és a csúcspontjuk is biztos: augusztus 10-én a Paris Saint-Germaint fogadják a lipcseiek.

Hat éve húzódik a Lőw Zsolt elengedéséért bevállalt lipcsei PSG-meccs Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Régóta húzódó ügy végére kerül ezzel pont idén nyáron. A két klub még 2018-ban állapodott meg egy németországi összecsapásról, amelynek teljes bevétele – várhatóan több millió euró – a németeket illeti. A francia sztárklub akkor sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót (590 millió forint) is fizetett azért, hogy elengedjék a lipcsei pályaedző Lőw Zsoltot, akit a PSG-nél akkor munkába állt Thomas Tuchel hívott a stábjába (azóta is együtt dolgoztak, Párizs után a Chelsea-nél, majd legutóbb a Bayern Münchennél is).

Aztán hol a koronavírus-világjárvány, hol egyik vagy másik klub sűrű programja húzta keresztbe a tervezett felkészülési mérkőzés megrendezését. Most azonban minden összeállt, így ez a találkozó lesz az amerikai túrája után hazatérő RB Leipzig főpróbája az új szezonra, amely a Bochum elleni hazai bajnoki előtt egy esseni Német Kupa-találkozóval rajtol augusztus 17-én.

Érdekesség, hogy bár az edzőmeccs hat éve nem jött össze, de a Bajnokok Ligájában azóta ötször játszott egymás ellen a két csapat. A 2019/2020-as kiírás elődöntőjét 3-0-ra nyerték a franciák, a következő két kiírás csoportkörében pedig Gulácsiék 3 (2-1, 0-1), illetve 1 (2-2) pontot szereztek a PSG ellen.