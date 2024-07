Elszomorította a Fradi-tábort, most zöld-fehérbe öltözik a brazil focista

Isaac Pappoe és Raul Gustavo után újabb játékossal erősítette meg keretét az FTC. A Fradiban folytatja pályafutását a brazil Kady Borges.

Kady és Orosz Pál vezérigazgató, Fotó: fradi.hu

A játékos tagja volt két éve a Quarag együttesének, mely két éve 3-1-re nyert Budapesten a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ezzel elbúcsúztatta a sorozatból a Fradit

- Kady-t nem kell senkinek sem bemutatni, hiszen nem is olyan rég személyesen is megtapasztalhattuk, hogy milyen képességekkel rendelkezik, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezők alkalmával láthattuk őt a mieink ellen játszani. Ő egy nagyon dinamikus játékos, aki a pálya utolsó harmadában folyamatos gólveszélyt jelent, akár az előkészítéseivel, akár a saját helyzeteivel. Egy nemzetközi szinten is tapasztalt játékosról van szó, aki tudja, milyen egy selejtezősorozatban nyomás alatt teljesíteni. Azt várjuk tőle, hogy mihamarabb beilleszkedik, és már az első perctől kezdve nagy segítségünkre lesz a támadó harmadban – mondta az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás az új igazolásról.

