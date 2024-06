Kiderült, ezzel etetik Szoboszlai Dominikékat

Évek óta külön szakácsa van a magyar fociválogatottnak. A keret Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában készül a mérkőzésekre, így most az Európa-bajnokságra is.

Fotó: Árvai Károly

A konyhán pontosan tudják, mikor mit lehet enni, kinek milyen igényei vannak, mikor lehet "csalónapot" tartani, illetve azt, hogy mi az ami tilos, hogy az asztalra kerüljön. A Metropol videójában Sárközi György szakács beszélt a konyha kulisszatitkairól:



A gárda ma Debrecenben játssza utolsó felkészülési meccsét a németországi torna előtt.

Marco Rossi a találkozó előtt kiemelte, látva azt, hogy az írországi 2-1-es vereség után mennyi negatív megjegyzés érkezett a válogatottról, egyértelmű, hogy a barátságos mérkőzések eredménye is számít.

Cél, hogy győzzünk és meggyőzzük magunkat is. Szeretném, ha a játékosok megtalálnák a góllövő cipőjüket. Szükségünk van eufóriára és valamennyi önbizalomra. A legutóbbi találkozó tanulságait leszűrtük

- idézte Marco Rossit az MTI.

A kapitány a kapuskérdésről is beszélt. Elárulta, hogy az írországi meccshez hasonlóan ezúttal is Gulácsi Péter kezd, de most nem kizárt, hogy egy félidőnél többet tölt a pályán. Ez azt jeletheti, hogy Gulácsi lesz az elsőszámú kapus az Eb-n. Dibusz Dénes Írországban már bevallotta, ők már tudják a szakember végleges döntését.