Szegény pancser Lukaku! Szlovákia és a VAR legyőzte a belgákat

Az E csoport favoritjának tekintett Belgium a Szlovákia elleni vereséggel kezdte a labdarúgó-Európa-bajnokságot. Érdekesség, hogy mindkét válogatottat olasz edző dirigálta.

Lukaku (jobbra) sok bénázás mellett kétszer is gólt ünnepelt, de mindkettőt elvette a VAR, így végül Skriniarék győztek Fotó: AFP

Domenico Tedesco nagy esélyes csapata már a 7. perc elején hátrányba került: miután a belgák gólzsákja, Romelu Lukaku öt perc alatt két helyzetet is kihagyott, egy védőtársa bénázása után Ivan Schranz már nem hibázott (0-1). A belga válogatott viszont innentől sehogy sem találta a játékát, a szünetig csak egy-egy kimaradt helyzet alakult ki: előbb a szlovák Haraslín lövését védte Casteels, majd a túlvégen újra Lukaku ügyetlenkedett.

Tíz perccel a szünet után végre nem tévesztette el az üres kaput az AS Roma csatára, de ekkor meg a videobíró jelzett: pár centis lesről talált be... Ezután Bakayoko közeli lövésénél folytatódott a belgák vesszőfutása, Hancko a gólvonalról vágta ki a labdát. Ahogy fogyott az idő, Kevin De Bruynéék egyre türelmetlenebbül, Francesco Calzona játékosai meg egyre higgadtabban és bátrabban futballoztak - ezért végül három pont lett a jutalmuk. Pedig Lukaku a 86. percben végre szabályosnak tűnő gólt lőtt, de másodszor is beavatkozott a VAR: ezúttal a "gólpasszt" adó Openda paskolt bele előzőleg kézzel a labdába.

A csoport első meccsén Románia meglepetésre simán 3-0-ra legyőzte Ukrajnát.

Az E csoport állása: 1. Románia 3 pont (3-0), 2. Szlovákia 3 (1-0), 3. Belgium 0 (0-1), 4. Ukrajna 0 (0-3).