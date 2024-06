Bemutatjuk Marco Rossi csapatát, három érdekesség Kleinheisler Lászlóról

Június 15-én Svájc, 19-én Németország, 23-án pedig Skócia ellen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon. Sorozatunkban bemutatjuk Marco Rossi szövetségi kapitány keretének játékosait, ezúttal Kleinheisler Lászlóról hoztunk három érdekességet.

Kleinheisler László már az első válogatott meccsén hőssé vált (Fotó: AFP)

Rögtön hőssé vált

2016. november 12-én a szurkolók döbbenten figyelték, hogy Bernd Storck szövetségi kapitány a Norvégia elleni Európa-bajnoki pótselejtező odavágóján az abszolút újonc Kleinheislernek a kezdőcsapatban szavazott bizalmat. Az akkor mindössze 22 éves futballista támadó középpályásként bizonyíthatott, a 26. percben pedig az ő góljával szerzett Norvégiában vezetést a magyar válogatott, az összecsapást pedig meg is nyerte ezzel a góllal. Kleinheisler rögtön a debütálásán hőssé vált.

Száműzött nyerőember

A történet már csak azért is volt különleges, mert Kleinheisler akkoriban még csak nem is a magyar élvonalban játszott. Papíron ugyan a Fehérvár játékosa volt, ám a 2015/16-os szezon kezdete óta nem lépett pályára az élvonalban, helyette a második számú csapatban, a harmadosztályban bizonyíthatott. A nézeteltérések később sem rendeződtek, Kleinheisler végül 2016 nyarán, az Európa-bajnokság után váltott klubot és a bundesligás Werder Bremenhez került.

Eszéki gólgyáros

A most 30 éves középpályás a nyáron a Panathinaikoszhoz kerül majd vissza, de játszott Horvátországban és Kazahsztánban is. Pályafutása során eddig 39 gólt szerzett, a legtermékenyebb időszakát Eszékben érte el. 2023-ban kifejezetten termékeny volt, 16 bajnoki alatt hat gólt rámolt be, de négy gólpasszt is kiosztott. Az Eszékben összesen 131 találkozón játszott, ezeken 21 gól és 15 gólpassz a mérlege, sehol máshol nem volt ennyire eredményes.