Bemutatjuk Marco Rossi csapatát, három érdekesség Horváth Krisztoferről

Június 15-én Svájc, 19-én Németország, 23-án pedig Skócia ellen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon. Sorozatunkban bemutatjuk Marco Rossi szövetségi kapitány keretének játékosait, ezúttal Horváth Krisztoferről hoztunk három érdekességet.

Horváth Krisztofer már kamaszként a felnőttek között játszott a Serie A-ban Fotó: Török Attila

Tinédzserként a Serie A-ban

Horváth a Zalaegerszeg akadémiáján nevelkedett, tehetségére pedig Olaszországból is felfigyeltek. A Spal végül 2019 januárjában hozta el, és olyannyira bízott benne, hogy még kamasz korában, bő másfél év után a felnőtt Serie A-ban bizonyíthatott. Először július végén a Torino ellen kapott hat percet, majd a Hellas Verona ellen is lehetőséget kapott. A szezonzáró Fiorentina elleni bajnokin már szűk 30 percet volt a pályán.

Szegedi csodaszezon

Ezt követően a Torino utánpótlásába került, a bordó mezes együttes azonban folyamatosan kölcsönadta. Először a Szegedbe vezetett az útja, ahol rögtön letette a névjegyét. Az NB II-ben 30 bajnokin 19 gólt és 12 gólpasszt jegyzett, ami kiemelkedő statisztika. A Szeged abban a szezonban 66 pontot gyűjtve a tabella negyedik helyén végzett, ez az elmúlt évek legtöbb elért pontja a csapatnak.

Eljöhet az ideje

A Szeged után jött egy kevésbé jól sikerült debreceni kölcsön, de a tavalyi NB I-es ezüstérmes, a Kecskemét színeiben újra megtalálta a számításait. 32 bajnokin 11 gólt és 7 gólpasszt hozott össze, nem véletlen, hogy Marco Rossi is folyamatosan számol vele a válogatottban. Most azonban úgy néz ki, hogy a Torinónál is végre eljöhet az ideje. A Bikák korábban 2025-ig meghosszabbították Horváth szerződését, egy 2026-ig szóló opcióval kiegészítve. Az együttes az idény végén elköszönt a vezetőedzőtől, Ivan Juricstól, az új szakembert pedig még nem nevezte ki.