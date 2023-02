Besegített a Fradi az új lila-fehér mumusának

Az ősi rivális Újpest helyett a Kecskeméti TE lett a bajnoki címvédő, éllovas Ferencváros lila-fehér mumusa a labdarúgó NB I-ben.

A ferencvárosi Pászka Lóránd párharca a Kecskemétre kölcsönadott Katona Bálinttal (jobbra) Fotó: MTI

Az Európa-liga márciusi nyolcaddöntőjére készülő Fradi októberben 2-0-ra kikapott az újonc vendégeként, de legalább ekkora meglepetés, hogy a 20. fordulóban a Groupama Arénában sem tudta legyőzni a KTE-t (Adama Traoré vezető góljára látványos góllal válaszolt Horváth Krisztofer).

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző csapata a 10. hazai fellépésén – 8 győzelem mellett – most másodszor végzett döntetlenre a bajnokságban. Az 1-1-es meccsen ráadásul több FTC-kölcsönjátékos is erősítette a kecskemétieket. A kapus Varga Ádám és a középpályás Katona Bálint is a KTE kezdőcsapatának tagja volt a bravúr során (a harmadik Fradi-kötelékből érkezett kerettag, Katona Máté ezúttal csak a kispadig jutott).

– A Ferencvárossal kitűnő kapcsolatot ápolunk, partneri viszony van a klubok között az utánpótlásban, illetve több kölcsönjátékosuk is van a keretünkben, akik nagyon jól teljesítenek nálunk az NB I-ben – mondta erről még a rangadó előtt Szabó István, az NB I meglepetéscsapatának vezetőedzője.