Már az olaszok is tudják: „Magyarország lehet az Eb meglepetéscsapata”

Budapesten élő egykori olaszországi légiós segítségével mutatta be a labdarúgó Európa-bajnokság C csoportját a Sportitalia. Az olasz sporttévé a szerb Vlada Avramovot kérdezte, aki jelenleg a Honvéd kapusedzőjeként dolgozik, de aktív pályafutása során (a Vojvodinában töltött kezdeti évei után) szinte végig a Serie A-ban védett.

Avramovot (balra) pár hete a világbajnok brazil kollégája, Dida látogatta meg Kispesten Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

A szerb válogatott mellett összesen 7 olasz klubot (Vicenza, Pescara, Fiorentina, Treviso, Cagliari, Torino, Atalanta) szolgált Avramov természetesen javarészt az angol, dán, szerb, szlovén válogatottak alkotta csoport esélyeiről beszélt. Amikor azonban arról kérdezték, hogy melyik csapat okozhatja a németországi Eb legnagyobb meglepetését, nem hazája, Szerbia, hanem Magyarország csapatát említette.

– Azt mondom, Magyarország tényleg meglepetést okozhat, mert jól futballozik és Marco Rossi már régóta az edzője – válaszolta Avramov.

Már csak azért is jól ismerheti a mieink játékerejét, mert Szoboszlai Dominikék éppen Avramov honfitársait oda-vissza legyőzve (2-1, 2-1) nyerték meg Szerbia előtt a selejtezőcsoportot.

A C csoporttal kapcsolatban a szerb kapusedző elmondta: a világbajnokságokon rendszeres szereplő Szerbia 2000 óta először jutott be az Eb-re, de Dragan Sztojkovics csapata "megfelelő karakterrel, kellő elszántsággal és koncentrációval" játszik, a Juventus-csatár Dusan Vlahovics vezérletével továbbjuthat a nyolcaddöntőbe. A legnehezebb ellenfélnek nyilván Anglia ígérkezik, de Dánia és Szlovénia is kemény dió.