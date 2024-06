„Különösen fájt” – Miért nem maradt Újpesten Mészöly Géza?

Szóban mindenki megígérte, hogy ha sikerül benn tartani a csapatot az élvonalban, akkor nem lehet kérdés, maradok én a vezetőedző. A mindenki alatt értendő az új tulajdonos képviselője is, a kinevezésemhez a Mol illetékesei is a beleegyezésüket adták, én is többször találkoztam velük. Különösen fájt, hogy az utolsó mérkőzés után néhány nappal közölték, mégsem velem képzelik el a folytatást.