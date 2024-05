Bemutatjuk Marco Rossi csapatát, három érdekesség Fiola Attiláról

Június 15-én Svájc, 19-én Németország, 23-án pedig Skócia ellen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon. Sorozatunkban bemutatjuk Marco Rossi szövetségi kapitány keretének játékosait, ezúttal Fiola Attiláról hoztunk három érdekességet.

Fiola Attilának szép emlékei vannak Németország ellen Fotó: AFP

Harmadik Eb-jére készül

Fiola a jelenlegi magyar válogatott egyik legrutinosabb játékosa. A nemzeti csapatban 2014-ben debütált, összesen 56 alkalommal lépett pályára Magyarország színeit képviselve. A 34 éves futballista már a harmadik Eb-jére készül. 2016-ban csak Ausztria ellen játszott, akkor súlyos sérülés miatt kellett lecserékni. 2021-ben viszont már mind a három csoportmérkőzésen kezdő volt.

Rémálmokat okozott csoportriválisának

Fiola eddig két gólt szerzett a válogatottban, ebből az egyik a legutóbbi kontinenstornán született Franciaország ellen. Az akkor balhátvédként játszó Fiola a Puskás Arénában talált be az első félidő végén a regnáló világbajnoknak. Két évvel ezelőtt a mostani csoportrivális, Németország ellen is nagyot alakított a Nemzetek Ligájában. Főként az első félidőben nagyszerűen játszott, a 27. percben pedig úgy megforgatta a most is kerettag David Raumot, hogy az egész Puskás Aréna közönsége felállva tapsolt. A mozdulatsor az alábbi linken érhető el.

Mindenhol lehet rá számítani

A Fehérvár játékosának egyik nagy előnye, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány kis túlzással bárhol számíthat rá. A három belsővédős rendszerben mindegyik pozícióban otthon érzi magát. Ha azonban probléma van a bal és a jobb oldallal, Fiola akkor sem jön zavarba, mert a széleken is sokat játszott már, ráadásul nagyon fontos összecsapásokon. Nem véletlen, hogy Rossi annak ellenére hívta be, hogy májusban még műtéten esett át.