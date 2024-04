Hajmeresztő tervek vannak Lisztes Krisztiánnal, kiszivárogtak a részletek

Nagyra törő terveket szövöget az Eintracht Frankfurt német labdarúgóklub. A Fradi-tehetség Lisztes Krisztián következő csapata – az egyelőre itthon fejlődő támadó július 1-jétől lesz a Bundesliga-csapat kerettagja – több száz millió eurót készül kaszálni a gondosan összeválogatott tehetségek felépítésén, majd továbbadásán.

Lisztes Krisztián júliustól lesz az Eintracht játékosa Fotó: Nemzeti Sport

A Frankfurter Rundschau szerint ez a fiatalok sorát szerződtető klub, illetve Markus Krösche sportigazgató koncepciója. Az Eintracht szakemberei minden futballistával kapcsolatban megbecsültek egy potenciális árat, amit a későbbiekben kérhetnek értük – miután Frankfurtban kiteljesítik a bennük rejlő tehetséget. Aztán jókora haszonnal továbbértékesítve őket gigászi summát, forintban kifejezve 80 milliárd körül hoznak majd a konyhára.

A nagyszabású elgondolás főszereplőinek persze csak egyike Lisztes, akit a Transfermarkt adatai szerint 4,5 millió euróért (közel 1,8 milliárd forint) szereztek meg az FTC-től – kérdés, mennyiért adják majd tovább, ha befut náluk.

A magyar U21-es válogatott támadóhoz hasonlóan még csak 18 éves a francia Jean-Mattéo Bahoya, aki télen majdnem kétszer annyiért érkezett az Angers-től. Honfitársa, a 21 éves Hugo Ekitiké (az alábbi képen) egyelőre kölcsönben szerepel Frankfurtban, de 16 millió euró (6,2 milliárd forint) körüli összegért végleg eladhatja a németeknek a PSG. Csak kettejükért a későbbiekben 100 millió eurós (39 milliárd forint) bevételt remél Krösche.

Lisztes mellett a 20 éves Aurèle Amenda (Young Boys), Nathaniel Brown (20, Nürnberg) és Igor Matanovic (21, Karlsruhe) felépítése, majd eladása kecsegtet újabb 100 millió euróval a bevételi oldalon.

Még a felsoroltaknál is nagyobb potenciál lenne a nürnbergi Can Uzunban. A 18 éves szélső nemrég Budapesten mutatkozott be a török válogatottban. Korábban biztosnak tűnt, hogy Nürnbergből a frankfurtiakhoz igazol – de ezt cáfolta.

Lisztesék a lap szerint úgy teljesíthetik a velük kapcsolatos elvárásokat, ha rendszeresen európai kupaszerepléshez segítik az Eintrachtot, így legalább az Európa-ligában vagy a Konferencia-ligában bizonyítva növelhetik a piaci értéküket.

