Az osztrák Red Bull Salzburg focicsapata is megemlékezett az elmúlt hétvége európai szuperrangadójáról. Angliában a bajnoki címért harcoló Liverpool és Manchester City csapott össze egymással, hazai oldalon Szoboszlai Dominik, a vendégeknál Erling Haaland volt érdekelt az 1-1-re végződő meccsen. A magyar és a norvég fiú ma már világviszonylatban is sztárok, de azóta sem feledik el, honnan indultak: az osztrák klubtól.

Haaland és Szoboszlai salzburgi csapattársakként Fotó: Instagram/redbullsalzburg

Szoboszlai 16 évesen került az osztrákok akadémiájára, majd egy évre rá a nagycsapatban is bemutatkozott. Itt lett csapat- és szobatársa a norvég zseni, akivel örök barátságot kötöttek Ausztriában. Annyira, hogy Angliában is gyakorlatilag egymás szomszédai Manchester mellett. Salzburgból is ugyanazt az utat járták be, Németország érintésével kerültek egy angol topcsapatba. Haaland útja Dortmunból vezetett Manchesterbe, Szoboszlait Lipcséből vette meg a Pool. A vasárnapi rangadón is egymás mellett, egymás hátát lapogatva vonultak ki ellenfélként a pályára.

Az osztrák klub most egy videóval emlékezett meg arról, honnan indult a két labdarúgó.

Salzburgban készült angliai átvételre

- írta a Szoboszlaira és Haalandra a büszke salzburgi klub.