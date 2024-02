Milliárdos Forma–1-es autó, Haaland alaposan meglepte saját magát

Erling Haaland eddig nagyszerűen érzi magát Angliában. A Manchester Cityvel tavaly bajnokságot, Bajnokok Ligáját és FA-kupát nyert, ő pedig már másfél év alatt 82 tétmérkőzésen 74 gólnál és 15 asszisztnál tart. A hírek szerint bónuszok nélkül közel 29 millió font (13 milliárd forint) az alapfizetése, a norvég csatársztár pedig éli is a gazdagok életét.

Erling Haaland milliárdos luxusautóval lepi meg magát Fotó: AFP

A luxusautókat kifejezetten szereti gyűjteni, jelenleg négy kocsija van: egy Mercedes AMG GLE (40 millió forint), egy Audi RS6 Avant (54 millió forint), egy Range Rover Sport (54 millió forint) és egy Rolls-Royce Cullinan SUV (135 millió forint) büszke tulajdonosa. A 23 éves játékos azonban úgy döntött, hogy ezen a téren is személyes szinten egy abszolút rekordot dönt, és beruházott egy 1,2 milliárd forintot érő csodaautóra.

A norvég Dagens Naeringsliv állítja, hogy Haaland új „szerelme” egy Mercedes AMG One, annak is a Forma–1-es változata. A hihetetlen konstrukcióban egy belső égésű- és négy elektromotor található. F1-es hibrid motorral rendelkezik, közúton is vezethető, és a plug-in hibrid hajtáslánc összteljesítménye 1063 lóerő.

2,9 másodperc alatt gyorsul 0–100 km/h-ra, teljes mértékben kihasználva az AMG 4MATIC+ összkerékhajtást és a kifejezetten ehhez a modellhez kifejlesztett új, hétfokozatú, automatizált kézi sebességváltót. Még lenyűgözőbb a mindössze 7,0 másodperces 0–200 km/h-s sebesség. Teljes gázzal az AMG ONE 352 km/h sebességet ér el, írja a hu.motor1.

Nagy kérdés, hogy ezt a hatalmas teljesítményű autót hogyan tudná a közutakon használni Haaland, de az előzéssel nem lenne sok gondja.