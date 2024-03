Olyan jó, mint Szoboszlai, sanyarú gyerekkora volt a magyar válogatott focistának

Izgalmas nyár elé néz a magyar fociválogatott és annak csatára, Sallai Roland is. A 26 éves csatár alapember a Freiburgban, a csapattal jelenleg a West Ham ellen készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágójára. Nyáron pedig az Európa-bajnokságon bizonyíthat.

Sallai, és mögötte Szoboszlai, a magyar fociválogatott két csillaga Fotó: Nemzeti Sport

Nagybátyja, a magyar válogatottal két világbajnokságon is szereplő Sallai Sándor szerint unokaöccse számára mindenképpen elérkezett a váltás ideje.

A Honvéddal öt bajnoki címet is szerző korábbi hátvéd a Magyar Nemzet Légiós podcast című műsorában beszélt Rolandról, s hányattatott gyerekkoráról is.

– Hajdúhadházon járt iskolába a szüleim segítségével. Hányavetett sorsa volt a Rolinak és a húgának is. Az apukája (Sallai Tibor, labdarúgó, a szerk…) elvált, Siófokon focizott, mellette dolgozott. A segítségemmel debreceni olasz foci suli vendégjátékosaként kezdte a kis pályafutását, összevissza dobálták, ahova lehetett, oda beszállt, amikor kellett. De már akkor feltűnt, mennyire tehetséges.

Roland eleinte gátlásos volt, a felnőtt karrierjében is. Pedig a nagybácsi biztos benne, képességben, technikailag olyan jó, mint Szoboszlai Dominik.

Mindig bizonyítani akart. Jobb lett volna, ha levetkőzte volna a gátlásosságát.

– Most érzem azt, hogy meg meri csinálni azokat az ollózásokat, amiket már 12 évesen tudott. Eddig nem merte, nehogy leszólják, hogy nem csapatember. Roli akkor a leghasznosabb, ha nála sokszor van a labda. Kreatív játékos, neki minden benne van a zsigereiben.

Sallai csodagólja a szerbek elleni Eb-selejtezőn:

Sallai Sándor hozzátette, elérkezett a váltás ideje.

Ha megfelelően van menedzselve, akkor 3 év után feljebb léphetett volna, lássuk be, 5-6 év az sok Freiburgban. A régi nagy álma a Real Madrid, a mai Realt elnézve ez nem is irreális

– véli a nagybácsi, aki szerint unokaöccse még hosszú évekig focizhat a legmagasabb szinten.

A Magyar Nemzet Légiós podcastja Sallai Sándorral: