Kedden hirdet válogatott keretet Marco Rossi: Szoboszlaiék üzentek a kapitánynak

Vannak ugyan aggasztó problémái is, de túlnyomórészt bizakodóan várhatja a futballistáit Marco Rossi a magyar válogatott márciusi felkészülési meccseire. A kedden keretet hirdető szövetségi kapitány több kulcsembere remekelt a múlt héten.

Már a nyári Európa-bajnokságra tekintettel is biztató, hogy Gulácsi Péter újra az RB Leipzig kezdőkapusaként nyeri vissza a régi formáját; az ősszel sokat mellőzött Nagy Ádám és Balogh Botond is biztos csapattaggá vált olasz klubjában (Spezia, illetve Parma). Velük ellentétben nem volt ugyan győztes csapat tagja Dárdai Márton, mégis jó hír, hogy Dárdai Pál középső fia – aki várhatóan a Rossi-keret egyetlen újonca lesz – többhetes sérülés után tért vissza egy félidő erejéig a Herthába.

Minden csapatrészbe jut olyan focista is, aki extra teljesítménnyel üzent olasz-magyar kapitányunk kulcsemberei közül.

A válogatott márciusi felkészülési meccsei: Március 22., 20.45: Magyarország–Törökország (Budapest, Puskás Aréna) Március 26., 19.00: Magyarország–Koszovó (Budapest, Puskás Aréna) Marco Rossi kedden (13.00, tv: M4 Sport) hirdet keretet.

Az még hagyján, hogy a honi NB I-ben az élre ugrott FTC-ben Dibusz Dénes kapott gól nélkül hozta le a fehérvári rangadót, de a 2-0-s Fradi-győzelem mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. A tavaly a válogatott első számú középcsatárává előlépett 29 éves támadó úgy is fölényesen vezeti a góllövőlistát (17 találattal, mögötte a második Kenan Kodro 11-gyel), hogy sérülése miatt kihagyott nyolc bajnokit. Ellenben amikor játszott, átlagosan 56 percenként volt eredményes az élvonalban, összességében szezonbeli 29 tétmérkőzésén 26 gólt szerzett klubszinten – a válogatottban pedig ősszel négy meccsen hármat.

Ez a statisztika lassan a „szokásos” gólgaranciát jelzi Varga részéről, de a múlt héten több válogatottbeli csapattársa is bebizonyította, hogy be tud neki segíteni.

A Rossi-csapat védelmének oszlopát, Orbán Willit remek játéka és egyenlítő gólja után a mezőny legjobbjának választották a Real Madrid otthonában (1-1 és hajszál híján elszalasztott bravúros továbbjutás a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében). A hétvégén aztán Gulácsihoz hasonlóan a Lipcse legjobbjai között volt a 2-0-s bochumi Bundesliga-siker során is.

A középpálya és az egész válogatott meghatározó egyénisége, Szoboszlai Dominik – Orbánhoz hasonlóan makacs sérülésből nemrég felépülve – múlt csütörtökön csereként, góllal tért vissza a Liverpoolba (idegenbeli 5-1-es siker a Sparta Praha elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben). Vasárnap aztán már kezdőként 60 percet bírt és többször is veszélyeztetett a címvédő Manchester City elleni Premier League-szuperrangadón (1-1).

A támadósorból Sallai Roland is nagyot alakított az utóbbi napokban. Az őszi csoportmeccsen lőtt gólja után, ezúttal nyerő gólpasszal keserítette egyik legfőbb kérőjét, a West Ham Unitedet az El-nyolcaddöntő freiburgi odavágóján (1-0).

Ráadásul csapata vasárnap Bochumban győzve (2-1) lezárta végre a hat meccset számláló nyeretlenségi sorozatát a Bundesligában.