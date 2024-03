A Ligakupa megnyerése óta további három fronton harcol a végső győzelemért a Liverpool focicsapata. Szoboszlai Dominik együttese vezeti a bajnokságot, emellett áll még az FA-kupában és az Európa-ligában is. Éppen ezért nehéz megemészteni a drukkereknek, hogy kedvenc edzőjük tényleg az utolsó hónapokat tölti a gárdánál. A csapatot 2015 óta irányító Jürgen Klopp idén januárban számolt be novemberi döntéséről, mely szerint érvényes szerződése ellenére a nyáron biztosan elhagyja a klubot, s minden bizonnyal Angliát is. Azt ugyanis kijelentette, az országban soha nem vállal máshol munkát.

Kloppot is láthatóan megviseli a búcsú Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik jelenleg a második olyan labdaúrgó, aki valaha Liverpoolban dolgozott a német szakember keze alatt. A középpályás érthetően fájlalja a fejleményeket, hiszen Klopp miatt is vállasztotta 2023 nyarán a klubot. Korábban Bogdán Ádám volt a német edző játékosa, a magyar válogatott kapus 2015 és 19 között vallhatta magát liverpoolinak. Szerinte bárhogyan is döntenek a tréner utódlásáról, nem lesz könnyű dolga a csapatnak.

- Jürgen Klopp olyan karakter, akit pokoli nehéz lesz pótolni. A személyes benyomásaim is élénken élnek bennem, illetve vannak olyan liverpooli stábtagok, akikkel a mai napig rendszeresen tartom a kapcsolatot. Tudom, mennyire meghatározó karakter az öltözőben, a kispadon. Ami biztos, igyekeznek visszacsábítani a volt sportigazgatót, Michael Edwardsot

- mondta a Mandinernek Bogdán.

Biztosan nem lesz egyszerű pótolni Kloppot, de azért azt se feledjük, hogy sokan vannak, akik szívesen dolgoznának Liverpoolban.

Bogdán úgy véli, a Leverkusennel idén még mindig veretlen korábbi Pool-középpályás, Xabi Alonso lenne a tökéletes helyettes.

- Xabi Alonso például alkalmas jelöltnek tűnhet. A stílusa talán nem hasonlít Kloppéra, de mivel eléggé egyértelműen bizonyítja, hogy kiváló szakemberről van szó, a szezonban még nem kapott ki, és a klub korábbi játékosa, a szurkolók is elfogadnák, türelmet is kapna

- véli Bogdán.