Óriási átverés, így csapták be a Liverpool szurkolóit

Az elmúlt hétvége legzajosabb sikerét a Liverpool focicsapata szerezte meg. A Vörösök a Ligakupa fináléjában 1-0-ra verték a Chelsea-t, a siker értékét azonban a keret összetétele tovább emelte. A kezdőcsapat kétharmada sérülés miatt a lelátón ült csak, így Szoboszlai Dominik is csak civilben, melegítőnadrágban és dzsekiben szurkolta ki a sikert.

Együtt ünnepelt a teljes keret Fotó: AFP

A Liverpool kispadján rengeteg tinédzser ült, sőt a hosszabbításban már tizenéves „suhancok” harcolták ki a győzelmet. Így például Bobby Clark, Jayden Danns és James McConnell nevével is most ismerkednek csak a szurkolók. A meccs másnapján meg is jelent egy videó a közösségi médiában, mely azt állítja, a liverpooli focistát köszöntötték hétfőn iskola- és évfolyamtársai.

Többen nyomozni kezdtek, vajon melyik labdarúgóról van szó, azonban hamar kiderült, az itt ünnepelt fiatalembernek köze sincs se a Liverpoolhoz, sem a focihoz. Ő Tadgh O'Donell ír ökölvívó, aki 2022-ben, 15 évesen lett a juniorok között Európa-bajnok. Akkor készült a fogadtatásáról ez a felvétel.