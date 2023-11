A Liverpool sem tudta szó nélkül hagyni Szoboszlai csúcsteljesítményét

Ma Montenegró ellen játszott a magyar labdarúgó-válogatott, végül 3–1-re nyertük az izgalmakkal teli meccset, amin Szoboszlai Dominik két gólt lőtt, ráadásul 2 perc különbséggel – ezzel pedig új követ rakott le maga elé a focilegendává válás útján.

Szoboszlai Dominik / Fotó: AFP

A magyar válogatott csoportelsőként jutott ki az Eb-re, Szoboszlai Dominik pedig igazi csúcsteljesítményt nyújtott. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is gratulált, és úgy tűnik, hogy a focista csapata, a Liverpool FC is büszkén figyelte a sztárjátékos teljesítményét a Montenegró elleni meccsen.

Két gól két perc alatt Szoboszlaitól ezen a délután

– osztotta meg a közösségi oldalán a Liverpool FC, és persze egy képet is mellékeltek Szoboszlairól.

Ezek alapján Angliába visszaérve is vállveregetések tömkelegét fogja kapni Szoboszlai Dominik, aki nem csupán a magyar válogatottban, hanem a Liverpool csapatában is kimagasló teljesítményt nyújt, kint is imádják őt.

Itt lehet megtekinteni a Liverpool posztját: