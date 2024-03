Sallaiék helyett angol sztárklubhoz kerülhet Lőw Zsolt

Lőw Zsolt 2015 júliusa óta dolgozik együtt Thomas Tuchellel. A páros megfordult az RB Leizpignál, a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél is, utóbbival Bajnokok Ligáját nyertek. Jelenleg a Bayern Münchent irányítják, ám az már biztos, hogy az idény végén távoznak a bajor sztárcsapat kispadjáról.

Lőw Zsolt és Thomas Tuchel rajta vannak a Manchester United kívánságlistáján / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A folytatás egyelőre még tisztázatlan. Felmerült, hogy először a menedzseri pályafutása során a magyar szakember vezetőedzőként vállal munkát, a Bundesligában szereplő Freiburggal hozták szóba, amelynek színeiben két magyar válogatott futballista (Sallai Roland, Szalai Attila) is játszik. Ez a kapu azonban bezárult, a német középcsapat végül Julian Schustert bízta meg azzal, hogy átvegye a staféta botot a nyáron leköszönő Christian Streichtől.

Most úgy néz ki, hogy Lőw a jövőben is Tuchellel tarthat, a duó egy újabb sztárcsapat radarjára került. Könnyen elképzelhető, hogy Lőwék visszatérnek Angliába, de nem a Chelsea-hez, hanem a Manchester Unitedhez. A „Vörös Ördögök” kispadja nagyon inog Erik ten Hag alatt, akinek jellegzetes karaktere nem hozta meg a várva várt áttörést az Old Traffordra, az együttes továbbra is az egyszer fent, egyszer lent formáját hozza.

A Sport Bild az ESPN-re hivatkozva számolt be arról, hogy a klubnak - új társtulajdonosával, Sir Jim Ratcliffe-vel az élen - kilenc jelöltje is van, akivel elérhetőnek látnák a kiutat a már igen hosszú ideje tartó állapotból. A legjobb háromban ott van Tuchel is, mellette Julian Nagelsmann és Zinédine Zidane nevét emelték ki vastagon a füzetben.

