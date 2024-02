Zűrös bomba nővel szűrte össze a levet Gulácsiék sztárja

Sérüléséből visszatérve éppen kezd újra csúcsformába lendülni Dani Olmo. A Gulácsi Pétert és Orbán Willit is foglalkoztató RB Leipzig spanyol futballsztárja a pályán kívül is boldog: fülig szerelmes Laura „Abla” Schmittbe. A 32-szeres válogatott középpályáshoz hasonlóan 25 éves influenszer ifjú kora ellenére már kalandos évekre tekinthet vissza.

Dani Olmo botrányos előéletű szépséggel kavar Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Minden azzal indult, hogy a szülei hamar elváltak. A nevelőapja pedig meghalt motorbalesetben, amikor Laura 11 éves volt. A következő évben, tehát még mindig kislányként elemelt egy nyakláncot egy divatüzletből, rendőröket hívtak rá.

16 évesen már hírhedt berlini erotikus klubba járt bulizni. Hogy a rosszfiúkra bukott, jelzi: az első komoly barátja börtönben kötött ki. A másodikkal Törökországba költözött, Ankarában és Isztambulban is éltek, majd miután röpke 4 hónap ismeretség után összeházasodtak, újabb egy év múltán már el is váltak. Emlékei mellett a felkarjára tetovált „O” betű (volt férje nevének kezdőbetűje) is emlékezteti a viharos kapcsolatra. Most éppen arra készül, hogy eltávolíttassa bőréről a varrást.

Laura egészen fiatal korától dolgozik, eleinte volt pincérnő és újságkihordó, emellett leérettségizett. A válás után aztán elhatározta:

– Most pedig sztár leszek!

Jó úton halad: a TikTokon és más közösségi oldalakon rajongók százezreit gyűjtötte össze, egyre sikeresebb a podcastje, sőt már világcégeknek modellkedik. A következő célja az, hogy valamely menő tévés valóságshow műsorvezetője lehessen.

Fájdalom, eddig csak egy komoly ajánlatot kapott televíziós szereplésre: a „Dating Naked” (itthon Meztelen szerelem címen ismert) randirealityben anyaszült meztelenül kellett volna domborítania a kamerák előtt. Ebből azonban nem kért.