„Csúnya eredmény” – Dibusz bosszút állna a magyar válogatott ellenfelén

A magyar labdarúgó-válogatott az előző nagyszerű szereplésének köszönhetően (Olaszország mögött, Németországot és Angliát megelőzve a második helyen zárt a csoportban) a második kalapból várhatta a Nemzetek Ligája sorsolását. Marco Rossiék végül Hollandiát, Németországot és Bosznia-Hercegovinát kapták ellenfélnek.

Devecseri Szilárd emlékezetes öngólt fejelt a Hollandia Magyarország 8-1-es vb-selejtezőn / Fotó: Mirkó István

Érdekesség, hogy Németországgal az előző sorozatban is találkoztunk, a 2020-as Európa-bajnokságon szintén megmérkőztünk és a mostani Eb-n is lesz magyar–német összecsapás. A magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes szerint sok meglepetést már nem tud egymásnak mutatni a két együttes.

„A németekkel az elmúlt években többször is találkoztunk, ráadásul az őszi meccsek előtt az Európa-bajnokságon is fogunk, ezért biztos vagyok benne, hogy nagyon fogja ismerni, sőt talán kicsit unni is egymást a két válogatott. Nyilván a németek mindig is magas szintet képviseltek, egy roppant erős együttesről beszélhetünk, de ugyanez igaz Hollandiára is” – nyilatkozta a Fradi honlapjának a 34-szeres válogatott. Dibusz azt is megemlítette, hogy a csapatnak van mit törlesztenie a narancsosok ellen, a legutóbbi, még 2013-ban lejátszott találkozó ugyanis az emlékezetes 8-1-es kiütés volt.

A hollandok bármelyik tornán titkos esélyesnek számítanak, a potenciál mindig ott van a csapatban arra, hogy bármeddig eljusson. A legutóbbi találkozásunk csúnya eredménnyel zárult, így van miért kicsit extramotiváltnak lennünk Hollandia ellen.

A Ferencváros szempontjából mindenképp érdekes lesz a Bosznia-Hercegovina elleni párosítás, a 34-szeres magyar bajnoknál ugyanis négy bosnyák játékos (Eldar Civic, Stjepan Loncar, Muhamed Besic, Kenan Kodro) futballozik. „A Bosznia elleni meccsek a nálunk szereplő bosnyák különítmény miatt lesznek érdekesek. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan csapattársam, aki meghívót fog kapni, adott esetben pikáns lehet majd olyan válogatottmérkőzést játszani, amikor valamelyik csapattárs ellen léphetünk pályára.”