Ebből háború lesz, Szoboszlaiék vesztésre állnak

Nem labdarúgó, hanem vezetőedző lesz a nyári átigazolási piac slágere a fociban. A 42 éves spanyol szakember, Xabi Alonso jelenleg arra készül, hogy a klub történetének első Bundesliga-bajnoki címére vezesse a Bayer Leverkusent, és erre minden esélye adott. Együttesével jelenleg nyolc ponttal előzi meg a Bayern Münchent, emellett elődöntőre készülnek a kupában, s az Európa-ligában is harcban állnak. Ezt nevezik csodaszezonnak.

Xabi Alonso a szezonban veretlen a Leverkusennel (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Alonsónak 2026-ig él a szerződése a Leverkusennel, azonban bombameglepetés lenne, ha a következő szezontól is ő irányítaná a klubot. Egykori csapata, a Liverpool is szeretné magához kötni, emellett a Bayern München is szívesen látná a kispadján. Az angoloktól Jürgen Klopp távozik, míg a bajorok Thomas Tuchelt nyártól már nem látják szívesen a Bayern trénereként, kiadták az útját.

Florian Plettenberg, a Sky Sports újságírója szerint Alonso szívesebben csatlakozna a Bayern Münchenhez, bár korábban „álomként” emlegette a Liverpool irányítását. Amennyiben mégsem a bajorokat választaná, úgy készenlétben áll a müncheni munkavégzésre Zinédine Zidane, aki a múltban a Real Madriddal ért el pompás eredményeket. Sőt, hallani a németekkel világbajnok korábbi szövetségi kapitány, Joachim Löw érkezéséről is.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool legfeljebb abban bízhat, hogy Alonso tartja magát korábbi fogadalmához: egy éve azt mondta, a Leverkusen után olyan csapatnál dolgozna, ahol játékosként is szerepelt. A középpályás 2004 és 2009 között erősítette a Poolt, a gárdával BL-t nyert, a szurkolók kedvence volt.