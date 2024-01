Könnyek és döbbenet, Dárdaiék meghatóan emlékeztek elhunyt elnökükre – Fotók

„Mindenkiben nagyon mély nyomot hagyott a szörnyű hír, a játékosokban is. Ettől függetlenül a csapat jó benyomást tett rám az utóbbi napokban. Nyíltan kezeltük a helyzetet, sokat beszélgettünk egymással. Én is többet beszéltem velük, mint máskor” – jelezte a Düsseldorf elleni meccs előtt Dárdai Pál, hogy a 43 évesen elhunyt Hertha-elnök, Kay Bernstein keddi halála sokkolta a berlinieket. A német másodosztályú csapat szurkolói és focistái számára a meccs ezúttal másodlagos volt, de nagyot küzdve, döntetlennel tisztelegtek az ultrából lett sportvezető emléke előtt.

Dárdai Pál a gyász miatt kék helyett feketében ösztökélte a csapatát (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A Dárdai-csapat (ezúttal csereként bevetve a kisebb sérülés után felépült Dárdai Palkót és Mártont, de öccsük, a lábadozó Bence nélkül) 2-1-es félidő után 2-2-re végzett a vendég Fortuna Düsseldorf ellen, a német labdarúgó-Bundesliga másodosztályának 18. fordulójában.

Előzőleg a sokezres szurkolótábor tisztelgés gyanánt együtt vonult egy közeli térről az Olimpiai Stadionhoz, ahol több emlékhelyen is gyűltek a virágok, mécsesek.

Tausende Hertha-Fans beim Trauermarsch in Gedenken an Kay Bernstein - Vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf #BSC #hahohe #HerthaBSC https://t.co/VwTJLTBZs9 — kicker ⬢ Hertha BSC (@kicker_BSC) January 21, 2024

A csaknem 43 ezres publikum zöme kék helyett feketébe öltözött, akárcsak Dárdai.

A gyerekkora óta Hertha-drukker Bernstein helye nem maradt teljesen üres a díszpáholyban: a képén és virágokon kívül a klubcímeres melegítőfelsője is a székre került, amelybe klubelnökként is öltözött. Sőt, a hajdan előénekesként használt megafonja is előkerült.

Kay Bernstein elnöki széke a Hertha-meccs előtt, rajta a melegítőfelsőjével és a megafonjával Fotó: herthabsc.de

A mérkőzést felvezető megemlékezés során, a szeretett klubelnök fotói láttán több szurkoló a könnyeit törölgette, a magyar vezetőedző is láthatóan meghatottan emlékezett a rajongójából lett főnökére.

A meccsen Haris Tabakovic és Derry Scherhant is látványos góllal juttatta vezetéshez a Herthát (mindketten az ég felé mutatva ünnepeltek, előbbi emlékpólót is a magasba emelt), de előbb Isak Johannesson, majd tizenegyesből Hrisztosz Colisz egyenlített.

Tabakovic a gólja után emlékpólóval tisztelgett (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Sőt, a görög csatár öt perc múltán fordíthatott volna, de a második büntetőjét csúnyán mellérúgta.

Talán valaki odaföntről besegített a kedvenc csapatának?