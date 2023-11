Újabb erősítés a Fradinál, az Intert is megjárt edző érkezett

Dejan Sztankovics szeptemberben vette át a Ferencváros irányítását, edzői stábja pedig egyetlen kivétellel rögtön összeállt. Most viszont már teljes a csapat, október végén ugyanis megérkezett a hiányzó láncszem, Pierluigi Brivio.

Pierluigi Brivio (jobbra) már munkába állt a Ferencvárosnál Fotó: fradi.hu

Nagyon jól érzem magam Budapesten, bár a következő időszakban még igyekszem jobban felfedezni. Az eddig látottak alapján szép város, ahol azt tapasztaltam, hogy kedvesek az emberek. A Ferencvárosnál is jól fogadott mindenki, vártam már, hogy csatlakozhassak a stábhoz

– mesélte a Fradi.hu oldalán Pierluigi Brivio. Az olasz szakember a kapusedzői feladatokat látja majd el a klubnál Balogh Tamással együtt. Brivio azért csak most tudott csatlakozni, mert korábban egy műtéten esett át, és most tudott olyan fizikai állapotba kerülni, hogy újra munkába álljon.

Játékospályafutása során az Atalantán kívül játszott még többek között a Venezia, a Vicenza, a Genoa és a Napoli színeiben is. Miután 2010-ben felhagyott az aktív játékkal, azonnal megkezdte kapusedzői karrierjét a Pergocrema együttesénél, annál a klubnál, ahonnan visszavonult. Később többek között a Monza és az Inter U19-es csapatának trénere is volt. Dejan Sztankoviccsal 2020 és 2022 között a Crvena zvezdánál, majd a 2022–2023-as idényben a Sampdoriánál dolgozott együtt. Az 54 éves edző arról is beszélt, hogy milyennek tartja a Fradi három kapusát, Dibusz Dénest, Varga Ádámot és Szécsi Gergőt.

Dibusz Dénes nemcsak a Ferencváros, hanem a magyar válogatott kapusa is, egyértelműen top szintet képvisel.

„Láthattuk azonban, hogy amennyiben a helyzet ezt megkívánja, Varga Ádám is képes nagyon jól helyettesíteni őt. Szécsi Gergő minden edzésre készen áll, remek srácot ismertem meg az ő személyében is. Boldog vagyok, hogy velük, valamint Balogh Tamás kapusedzővel dolgozhatok. Látom, hogy ők remek munkát végeztek a megérkezésem előtt is, a célunk, hogy mostantól együtt is sikeresek legyünk.”