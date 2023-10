David Beckham depressziójáról vallott: „Nem ettem, nem aludtam”

A 48 éves egykori futballsztárt, David Beckhamet folyamatosan inzultálták és bántalmazták, mivel piros lapot kapott Argentína elleni meccsükön. David Beckhamet a második félidő elején állították ki, ezt követően pedig Anglia kiesett a nyolcaddöntők során a világbajnokságból. A mérkőzést követően visszatért csapatához, a Manchester Unitedhoz, ám ott megaláztatása sem ért véget. Csapata első idegenbeli viadala során a csapatbuszt kövekkel és sörösüvegekkel dobálták meg a szurkolók miatta West Hamben.

Október 4-én jelenik meg dokumentumfilmje – Fotó: NICOLAS TUCAT

Nemrég Beckham bevallotta, olyan mélyen érintette akkor az eset, hogy depressziós lett.

Ez egy olyan érzés, eset, amit soha nem ismernék be szívem szerint, mivel az apám úgy nevelt, hogy az érzéseinken túl kell lendülni. De ennek ellenére depressziós voltam. Nem ettem, nem aludtam. Napról napra éltem.

Elmondta, nagyon rosszul érintette, hogy az emberek úgy vélték, el kellene hagynia Angliát, a hazáját az argentinok elleni meccs miatt. Tudja, jót tett volna számára egy pszichológus, de az akkoriban nem volt divat, sőt az apja sem támogatta volna ebben sem.

London keleti részén nőttem fel. Ha egy nap odaállítottam volna apám elé, hogy terápiára van szükségem, közölte volna velem, hogy mégis minek? Úgyhogy lehajtott fejjel dolgoztam tovább, csak sokkal keményebben

– mesélte. Ennek ellenére támogatja azt, hogy ma már a sportolók is aktívan igénybe veszik a pszichológusok segítségét, hiszen látható a teljesítményükön is, mennyit segít nekik – írja a Standard.

Erről és ehhez hasonló emlékeiről és tapasztalatairól is beszélni fog a sztársportoló a BECKHAM című dokumentumfilmjében, melyet a Netflix tűz majd műsorára. A produkcióban Beckham felesége, Victoria is aktív szereplő lesz, akivel 24 éve házasok. S hogy miért pont most rukkol elő dokumentumfilmmel a világsztár?

10 éve vonultam vissza, úgy érzem, most eljött az ideje. Mindenki ismeri a történetem, de nem az én oldalamról

– válaszolt David Beckham.