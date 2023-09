Megszólalt a pszichológus az esztergomi robbantásról: nincs jó taktika a túsztárgyalásoknál

Mint ismeretes tegnap este egy férfi gázrobbantást hajtott végre, melyben életét vesztette egy rendőr is, akit ma Dr. Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánított. Raja kívül több sérültje is van az esetnek, köztük az a túsztárgyaló is, aki négy és fél órán át keresztül dolgozott a helyszínen az ügy érdekében. Végh József szerint, mivel minden szituáció más és más, nincs tökéletes megoldás arra, hogy mit kell mondani a túsztárgyalónak egy ilyen helyzetben. Nincs rá jó taktika.

Végh József jártas az ilyen esetekben. Fotó: Vadnai Szabolcs / Bors

A robbantó egész nap fenyegetőzött. Azon dühödött fel, hogy ki akarták nála kapcsolni az áramot hatalmas tartozása miatt. A környékbeliek eleve féltek tőle, mivel agresszív volt. A helyszínre több egység is érkezett, próbálták lebeszélni róla, sikertelenül. Végh József a Ripostnak nyilatkozva elmondta, hogy ilyenkor egy túsztárgyaló a legjobb tudását felhasználva cselekszik, a magyar jogrendnek megfelelően jár el mindig. Az, hogy, amit éppen akkor választ nem tudni beválik-e.

Korábbi esetek tapasztalatai alapján csak feltételezni tudjuk, hogy működni fog a bevett módszer. Mivel minden elkövető más, így sosem lehet teljesen biztosra menni. Az eljárás meghatározása nagymértékben függ attól, hogy a helyszín mit enged, és mit követel meg. Ezt mindig az adott szituáció határozza meg.

- nyilatkozta az ilyen esetekben jártas pszichológus. Hozzátette: amennyiben lehet, ilyenkor nem szemtől szemben tárgyalnak az elkövetővel.

Végh József egy emlékezetes, korábbi esetet is felhozott, amikor is a Széna téri OTP bankfiókban a rablókkal szemtől szemben kellett lefolytatni egy ilyen tárgyalást.

A Széna téri bankrablásnál tárgyaltam utoljára, a bankrablóval. Az elkövető meghalt és megsérült egy nő. Bátortalan öngyilkos volt és ki akarta végeztetni magát. Ez sikerült is. Bizonyos értelemben elmarasztaltak, hogy miért nem tudtuk megoldani másképp. De nem lehet mindig teljes biztonsággal kiszámítani a tettes reakcióját. Megkockáztatom, hogy a tegnapi elkövető is előre eldöntötte, hogy kivégezteti magát.

Hozzátette, hogy egy ügyben benne lenni egyáltalán nem egyszerű, és mindig igyekeznek a lehető legjobbat kihozni az adott helyzetből. Kiemelte: a túsztárgyaló a végkifejlettől függetlenül mindig a tapasztalatának megfelelően dönt. Hogy az helyes-e? Akkor még nem tudni.