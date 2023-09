Rendkívüli bejelentést tett a TEK az esztergomi rendőrtragédiáról

Mint arról a Metropol már beszámolt, szerda este robbanás rázta meg Esztergom külvárosi részét. A Terrorelhárítás embereit azért riasztották, mert egy mindenki által agresszívnek és furcsának tartott helyi férfi kora délután magából kikelve fenyegetőzni kezdett.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója

Sajtótájékoztatón számolt be csütörtökön a Terrorelhárítási Központ a tragikus végkimenetelű akció részleteiről. Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója elmondta: 8 sérültjük van, ebből 5 fő súlyos és 3 könnyű sérült. Egyikük sincs életveszélyben. A sérülteket Esztergomba és a Honvédkórházba szállították.

A TEK a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kapitányság kérésére avatkozott be. A körözött férfi ugyanis többszöri felszólítás ellenére sem jelent meg a helyi rendőrkapitányságon, ezért vált szükségessé az elfogása. Korábban többször is szóban és levélben is megfenyegette a rendőröket és más hivatalos személyeket.

A felrobbantott épület egy téglából és fából készült építmény, ami egy nagyon nehéz, erdős és dombos terepen fekszik. László egy teraszról kommunikált a műveleti egység túsztárgyalóival. Folyamatos hullámzás jellemezte a tárgyalást, ami 4 és fél óráig tartott. A műveleti egység döntése alapján történt a behatolás, mert a ház nem volt jól megvilágítva, és egyre sötétebb volt. Továbbá a fenyegető viselkedése egyre agresszívabbá vált, így bevett szokás szerint elkezdték az elfogást.

Ezután másodpercek alatt zajlott le minden. A behatolás megkezdésekor egy páncélozott jármű fedezékében mentek fel a kapuig, amit megnyitottak. Ezután sorakoztak fel a ház bejáratánál. Egyetlen egy kommandós sem tudott bejutni az épületbe. A TEK munkatársai nem tudtak belépni az ingatlanba, mivel már az ajtó betörése során J. László egy flexszel vágott bele vélhetően egy gázpalackba, ami előidézte a robbanást. A detonáció több TEK-est is a 8-10 méterre lévő tóba lökött, akiknek azonnal megkezdték a vízből a kimentését. Ezzel egy időben a törmelék alól is megkezdték az emberek kimentését.

A Belügyminisztérium által azóta megnevezett rendőr a helyszínen életét vesztette a robbanásban.

A művelet jogszerű volt, a kollégák a protokollt betartva, a kényszerítő eszközöket szakszerűen használva hajtották végre az akciót. Ha holnap hasonló ügyben kellene eljárni, ugyanígy cselekednének

– jelentette ki a TEK főigazgatója.

A helyszíni szemle még mindig folyamatban van.