„Dárdai hangjára összerezzennek a fiatalok” – leleplezték a Hertha edzőjét

Miután szeptemberben végre véglegessé vált a nyáron jelentősen átalakított játékoskerete, kezd magára találni a Hertha labdarúgócsapata. Igaz ez még akkor is, ha legutóbb a német másodosztályban éllovas St. Pauli nyert a berlini Olimpiai-stadionban (1-2). A soron következő, 9. fordulóban is nagynevű ellenféllel mérkőzik meg Dárdai Pál 12. helyezett csapata, mégsem esélytelen: a hétszeres német bajnok, de jelenleg az osztályozót jelentő 16. helyen szégyenkező Schalke 04 lesz a vendéglátó (vasárnap, 13.30, tv: Aréna 4). A meccs előtt a Hertha csapatkapitánya méltatta magyar edzőjét.

Dárdai Pál csapata a Schalke otthonában sem esélytelen Fotó: Instagram/herthabsc

A nyáron igazolt rutinos védő, Toni Leistner a gyenge szezonrajt ellenére a 2. Bundesliga mezőnyének első harmadába várja a Herthát.

– Nyilván nem azért jöttem a Herthához, hogy a másodosztályban a kiesés ellen küdjünk. És túl jók is vagyunk ahhoz, hogy a tabella középmezőnyében álljunk. A felső harmadba kell kerülnünk. De hogy feljutunk vagy ötödikként végzünk, a jövő zenéje – mondta Dárdai 33 éves csapatkapitánya.

Leistner már csak azért is optimista, mert kedvező a Hertha sorsolása: a jelenlegi első öt helyezettből már játszott néggyel (közülük a Kielt idegenben le is győzte), azaz a folytatás könnyebb lesz a fokozatosan fejlődő berlini csapatnak. Ráadásul a csapatszellem is alakul Dárdai Pál kezei alatt.

– Nem vagyunk mindannyian a legjobb barátok, de a tisztelet megvan. Gyakran rendezünk esti csapatprogramokat, együtt járunk enni, és jó a hierarchia. Dárdai Pál pedig jól adagolja a kalácsot és korbácsot. Egy fiatal játékos összerezzen a hangjára, másrészt viszont egy nagyon szeretetteljes ember, gyakran viccel, mindig összetartja a csapatot – méltatta magyar edzőjét a német klubok (Dynamo Dresden, Union Berlin, Köln, Hamburg) mellett Angliában (Queens Park Rangers) és legutóbb Belgiumban (St. Truiden) is szerepelt védő.