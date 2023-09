Maradt még kérdés? Ő lesz a Fradi edzője

A Feröer-szigetek bajnoka, a Klaksvík még kegyetlenül megtréfálta a Ferencváros focicsapatát a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Akkor azt hihettük, a súlyos pofon után képtelen lesz összeszedni magát az FTC. Sztanyiszlav Csercseszov helyett az addigi segítő Máté Csaba lett a főnök, a gárda pedig megtáltosodott. A Konferencialigában hatból hat meccset megnyert, ezeken összesen 21 gólt szerzett a Fradi. A csapat az összes ellenfelét kiütötte, és jöhet a főtábla, a csapat életében sorozatban az ötödik. A kérdés az, ki lesz a vezetőedző?

Fotó: fradi.hu

Máté Csaba a litvánok elleni győztes párharc után csak röviden válaszolt a jövőjével kapcsolatos kérdésre:

Van egy megállapodásom a vezetőséggel

– mondta Máté, és ennyi...

Információnkat a Magyar Nemzet cikke is megerősíti, úgy tudjuk, a klub semmit nem fog bejelenteni a kérdésben. Azért sem, mert az együttesnek egy hónapja van vezetőedzője: őt Máté Csabának hívják. A klubnál 11 éve dolgozó szakember teljesítette az elvárásokat, nincs ok arra, hogy ne bízzanak benne a továbbiakban is.