Világsztárokkal, telt házas lelátókkal indul az atlétikai világbajnokság

A Nemzeti Atlétikai Központ és a fővárosi helyszínek készen állnak a 9 napos versenyre, az atlétika hazai és nemzetközi szuperhősei birtokba vették a stadiont, ami a rendkívüli sportteljesítmények mellett különleges, világszínvonalú látvány- és programelemekkel, zenével és fesztiválhangulattal várja a közönséget.

Egy nappal a budapesti atlétikai világbajnokság ünnepélyes megnyitója előtt sajtóeseményen adtak ízelítőt a szervezők a vb hangulatából. A résztvevők láthatták, ahogyan a stadionban éppen zajló edzésen az atlétika szuperhősei felkészülnek, akiket a vb kommentátorai, Hajdú B. István és Méhes Gábor köszöntött. A vb díjátadó helyszínén, a Medál Plázában pedig Petúr András ceremóniamester várta őket, a kivetítőkön pedig a vb utcai versenyeinek fő helyszíne, a Hősök tere is bejelentkezett.

A dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa és Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója részvételével zajló eseményen a szervezők bemutatták a vb arculatába öltözött Nemzeti Atlétikai Központot, ahol minden készen áll arra, hogy kezdetét vegye a világ idei legnagyobb sporteseménye.

„Azt szeretnénk, hogyha a világbajnokságra kilátogatók felejthetetlen élményekkel gazdagodnának. A szervezés során lépten-nyomon igyekeztünk olyan új ötletekkel előállni, amelyek mind ezt a célt szolgálják a versenyhelyszíneken és persze a szurkolói zónában”

– mondta el a sajtótájékoztatón Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár, a világbajnokság kormánybiztosa. Kiemelte, hogy a világbajnokság nem csak erről a kilenc napról szól, hiszen egy ilyen nemzetközi sporteseménynek hosszú távú hatása lehet. „Remélem, hogy az itt tapasztalt életre szóló élményeknek hála minél többen kezdenek majd el rendszeresen sportolni” – tette hozzá.

Augusztus 19. és 27. között a Nemzeti Atlétikai Központban 202 ország több mint 2100 versenyzője méri össze az erejét. Az atlétika szuperhőseinek heroikus küzdelmét és talán több új világcsúcsokat is ígérő versengését számos látványos elem teszi majd teljessé.

„Történelmi pillanat lesz szombat reggel 8 óra 50 perckor, amikor elsőként dörren a rajtpisztoly Magyarország és az egész Közép-Európai régió eddigi legnagyobb sporteseményén. Mindent megtettünk és meg fogunk tenni azért, hogy már az első napon nagyon jól érezze magát az a kétszer 35 ezer néző, akik kilátogatnak az atlétikai világbajnokság délelőtti, majd esti programjára. Azt gondolom, hogy ez egy olyan csoda, amit tényleg mindenkinek látnia kell”

– mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.

A stadion egyik látványos különlegessége az az impozáns, 14 LED-kijelzőből álló kapu, amelyen keresztül az atlétika szuperhősei belépnek a versenypályára. Ez az izgalmas felület a sportolókat nem versenyszituációban, hanem a személyiségükre jellemző gesztusokon keresztül mutatja meg – ilyen felvezetés korábban még nem volt az atlétikai vb-k történetében. Ugyanitt láthatják majd a nézők azokat a képsorokat is, amelyek archív felvételekkel idézik fel az egyes versenyszámok egykori világklasszisait.

Különleges funkciót kap a stadion kijelzője, ahol az eredmények és kisfilmek mellett interaktív videójáték is fut majd, amelyhez a nézők az ott megjelenő QR-kód leolvasásával csatlakoznak. Emellett pedig akár az is megeshet, hogy a stadionban helyet foglalók közül néhányan a rájuk hasonlító híresség fotója mellett tűnnek fel az óriáskivetítőn.



A versenyek alatt természetesen Youhuu, a racka is kiemelt szerepet kap, akitől a legváratlanabb pillanatokban számíthatunk szórakoztató, humoros vagy éppen akrobatikus elemekkel tarkított jelenetekre, csínytevésekre. A vb egyedi programeleme lesz még, hogy az egyes versenyszámokat élő zenekar vezeti fel, de nemcsak itt szól majd zene, hanem a versenyszámok között is, amit a közönség soraiból mozgó DJ fog szolgáltatni.

A vb-arculatba öltözött stadionnal és a fővárosi helyszínek dekorációjával tökéletesen harmonizáló, sportosan elegáns formaruhát viselnek majd az éremátadók, a közreműködő zenészek és a vb ceremóniamesterei is. Az egyedi dizájnú, erőt, magabiztosságot és biztonságot sugárzó kollekciót a budapesti székhelyű, THEFOUR csapata alkotta meg, a vb szervezőbizottsága által kiírt pályázat nyerteseként. A győztest kiválasztó zsűri munkájában a Magyar Divat és Dizájn ügynökség szakmai stábja is részt vett.

A versenyszámokat két legendás műsorvezető, Hajdú B. István és Méhes Gábor kommentálja a stadion közönségének, a hangulatról pedig a vb ceremóniamesterei Szalai Edit és Iwan Thomas gondoskodik. Utóbbi számára nem ismeretlen Budapest, hiszen az egykori sprinter világklasszis 25 évvel ezelőtt éppen itt, a fővárosban nyert Európa-bajnoki címet.



De nemcsak a pálya történései szereznek majd izgalmat: egy mozgó kamerarendszer megmutatja a nézőknek azokat a pillanatokat is, amelyeket enélkül csak a bennfentesek láthatnának. Így tanúi lehetnek akár a sportolók érkezésének, vagy éppen a verseny előtti ráhangolódás pillanatainak is.



A budapesti atlétikai világbajnokság lesz az első a szabadtéri atlétikai vb-k 40 éves történelmében, amelyen az éremátadásra a stadionon kívül kerül majd sor. A Nemzeti Atlétikai Központ parkjában, a Medal Plaza koncertszínpadán lépnek dobogóra az érmesek, ennek köszönhetően a szurkolók sokkal közelebbről ünnepelhetik a kedvenceiket és igazi fesztiválhangulat jellemzi majd a díjátadót. A Medal Plaza egyúttal egy nyüzsgő, programokkal teli szórakoztatóközpont is lesz, ahol naponta élő zenei produkciók teszik felejthetetlenné az eseményt. Fellép többek között a Margaret Island, Lotfi Begi, az Ivan & The Parazol, a Parno Graszt, a Hősök és Yamina is.