Németh Balázs: nagyon magasra tettük a lécet

Napra pontosan egy hét múlva, november 19-én kezdődik a budapesti atlétikai világbajnokság. Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója az Origónak többek között azt is elárulta, mikor lenne elégedett a viadallal.

Sokszor mondtuk már, de igaz, hogy nehéz dolog megszervezni a világ harmadik legnagyobb sporteseményét, pláne egy olyan sportlétesítményben, ami a vb előtti utolsó másodpercekig épül és érthető okokból folyamatosan tökéletesíteni kell. Nagyon magasra tettük a lécet, ami persze kétélű fegyver is lehet. Úgy tűnhet, hogy kockáztattunk, amikor már a szervezés egy korai szakaszában azt mondtuk bátran, hogy minden idők legjobb vb-jét akarjuk megrendezni, pedig még semmink nem volt, épület is alig, de szék például biztos nem volt benne. Én akkor leszek elégedett, ha mindenki látja, hogy amit megígértünk, azt teljesíteni is fogjuk.

Németh Balázs hozzátette, a vb kabalafigurája, Youhuu sokat tett azért, hogy még többen érdeklődjenek a világbajnokság iránt.

"A rendkívüli jegyeladási eredményekben nem csak Youhuunak van szerepe. Pontosan tudtuk a legelejétől kezdve, hogy az atlétikának Magyarországon nincs annyi rajongója, hogy kilenc napon át megtöltse a 35 ezres lelátót, tehát nekünk sokkal tágabbra kellett nyitni a kapukat.

El kellett hívni azokat is, akik szeretik a sportot, de atlétikai versenyekre nem jártak soha, és még ez is kevés. Meg kellett szólítanunk azokat is, akik csak valami szórakoztatóra vágynak, és azokat is, akik nem követik a sportot, de büszkék arra, hogy Magyarországon rendezheti meg a világ harmadik legnagyobb sporteseményét, amire mindenképpen érdemes kimenni."

