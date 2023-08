Még el sem indult, máris világrekordot állított fel az atlétikai vb

Máris sporttörténelmet ír Magyarország legnagyobb sporteseménye: 2187 indulóval ez az atlétikai vb-k történetének legnagyobb létszámú versenye, a 300 ezernél is több eladott jeggyel pedig minden idők leglátogatottabb hazai sporteseményének számít. Rekordra törekednek a szervezők a gesztusokban is, az egyik bőrfoteles szektort a lelátón olyan vendégeknek ajánlották fel, akik önerőből nem tudnának részt venni a vb-n. Mindezekről Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója mesélt pénteken a 2023-as atlétikai világbajnokság YouTube-csatornáján.

Fotó: Budapest 2023 NZRT.

Még 8 nap van a nyitónapig, de már most a rekordok világbajoksága a budapesti atlétikai vb. A sportág világversenyeinek történetében soha nem adták le annyian a nevezésüket, mint a magyar rendezésű vb-re. 202 országból 2187 atléta érkezik, így megdől a 2009-es berlini vb csúcsa.

A sportolói létszám mellett a lelátón szurkoló nézők számát tekintve is rekordot hoz az atlétika szuperhőseinek versenye. Magyarország legnagyobb sporteseménye minden idők legmagasabb nézőszámával büszkélkedhet: 8 nappal a vb nyitány előtt már több, mint 300 ezer belépőt adtak el – soha korábban nem váltott ki ekkora érdeklődést hazai rendezésű sportrendezvény.

De legek vb-je lesz a budapesti a néző élményt tekintve is – ráadásul azok számára a nehéz körülmények között élő embertársaink számára is, akik segítség nélkül soha nem jutottak volna el a világraszóló eseményre. Nem akárhonnan élvezhetik a versenyt: a szervezők az egyik legjobb nézői élményt nyújtó, hasonló sporteseményeken kiemelt vendégeknek, magas rangú politikusoknak fenntartott bőrfoteles szektort bocsátják rendelkezésükre, remélve, hogy életük sportélményével ajándékozzák meg őket.

A vb alatt minden nap más és más csoport, fogyatékossággal vagy nehezített körülmények között élők, covid árvák vagy éppen állami gondozottak foglalják el a kiemelt szektor ülőhelyeit, ahonnan nem csak az indulást, de a célba érkezést is a lehető legjobb pozícióból láthatják.



Fontos dolgokat jelentett be Németh Balázs (A videó forrása: Budapest 2023 Zrt.)

Vedd meg a jegyed már most! Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.