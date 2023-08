Atlétikai vb: ilyen hatással volt a vihar az előkészületekre

Augusztus 19-27. között Budapesten rendezik az év legnagyobb sporteseményét, az egész világot lázba hozó atlétikai világbajnokságot. A versenyre rekord létszámú, 25 fős magyar csapat készül, amelynek egy kisebb csoportja hétfőn sajtónyilvános edzést tartott a vb leendő helyszínén, a Nemzeti Atlétikai Központban. A tréning közben Németh Balázzsal, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatójával, és a 400 méteres gátfutásban induló Molnár Jankával beszélgetett az Origo.

Németh Balázs, a budapesti atlétikai világbajnokságo / Fotó: MTI - Soós Lajos

„A hétvégén elkezdtük a vb városszerte található több mint 50 hivatalos helyszínének az ellenőrzését. Ebbe beletartozik a reptértől a kongresszusi helyszínen át a 37 szálloda, nem beszélve az edzőpályákról, a Nemzeti Atlétikai Központról és a szurkolói zónákról. Ezeket mind végigjárjuk, és a legapróbb hiányosságot is pótoltatjuk a kollégákkal. Ezt szó szerint éjjel-nappal csináljuk, például az akkreditációs központban éjjel 11-kor fogunk szétnézni, mert akkorra jutunk oda” – árulta el az Origonak Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

És közben folyamatosan érkeznek a külfödi résztvevők, versenyzők, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, WA) munkatársai, valamint a rendezéshez szükséges eszközök és technikák. Augusztus 9-én megnyílik az első akkreditációs központ is a stadion mellett, és már jönnek a sportolók is, ami újabb feladatot ró a szervezőkre. Kedden azonban nem csak a sportolók végleges létszámát tudjuk meg, de ezen a napon mutatja be a szervezőbizottság a világbajnokság érmeit is.

„Nem csak az érmeket mutatjuk be, de beszámolunk az éremátadáshoz tartozó világ tujdonságokról is. Az már egy ideje tudható, hogy az éremátadásra nem a stadionban kerül sor, hanem az ún. Medal Plaza nevű helyen, ahol ugyancsak lesznek csemegék, azaz különleges programok, amire nem volt még példa a vb-k 40 éves történetében” - mondta titokzatosan Németh Balázs.

Németh Balázs, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a világbajnokság kormánybiztosa, Halász Bence, vb-bronzérmes kalapácsvető és Igaz Bálint volt válogatott atléta (b-j) a bajnokságra készülő sportolók edzésén a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. augusztus 7-én. Fotó: MTI - Szigetváry Zsolt

A hétvégén hatalmas vihar csapott le Magyarországra, ami Budapestet sem kímélte, és bizony a világbajnokság utcai versenyeinek (a maratonfutásnak, valamint a 20 és 35 kilométeres gyaloglásnak) előkészítésébe is belerondított.

„Természetesen Murphy törvénye volt, hogy, amikor a legfontosabb feladatot kellett volna elvégezni, akkor jött a vihar. Szerencsére a feltételes mód most már kijelentőre cserélhető, mert a munkálatok rendben zajlanak.A hétvégén akartuk felállítani azt két, egyenként 40 méter magas oszlopot, amelyek között a Hősök tere és a Kodály körönd közt fut majd a kábelkamera, amivel eddig nem látott egyedülálló képeket tudunk adni a versenyekről. Ezek 60 tonnás szerkezetek, plusz a a kétszer 15 tonna, ami a közel egy kilométer hosszú drótot feszíti. Na, ezt a munkát kellett többször néhány órára leállítani biztonsági okokból. A kollégák azonban ma is megnyugtattak, hogy minden rendben lesz.”

A vb előkészületeinek egy kulcsdátuma augusztus 15. lesz. Aznap már csak akkreditációval lehet belépni a világbajnokság helyszíneire, szintén aznap nyitnak ki az edzőpályák a Testnevelési Egyetemen, a Honvéd sporttelepén, és persze a NAK melletti új edzőpálya is. Aznap nyílik a szurkolói zóna is, addigra, amivel csak lehet, el akarnak készülni a szervezők.

A végére maradt a jó hír: fogynak a jegyek, amiben komoly szerepet játszik a vb kabalája, YouHuu megjelenése is.

Közeledünk a 300 ezer eladott jegyhez, amiben fontos szerepe van YouHuu barátunknak is,akinek köszönhetően a hétvégén tovább erősödött a hazai értékesítés. De ugyanígy továbbra is özönlenek a jegyigénylések külföldről is. Nem kell rá sokat várni, hogy bejelenthessük a 300 ezres mérföldkövet" - jelentette ki Németh Balázs.

