Könnyek és mankó, súlyosan megsérült Gulácsi Péter sorstársa

Kevés balszerencsésebb futballista van Giulia Gwinn-nél. A Svájcban zajló női labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjában Németország 2-0-ra győzött Lengyelország ellen, de a siker vezéráldozatot követelt: a németek csapatkapitány újra súlyos térdsérülést szenvedett. Újra, hiszen korábban már kétszer is elszenvedte a focisták tán legrettegettebb sérülését; 2020-ban a jobb, 2022-ban a bal térdében szakadt el a keresztszalag. Most újra a ballal van gond.

Giulia Gwinn nagyon kétségbeesett, de ezúttal legalább a legszörnyűbbet, a térdszalagszakadást megúszta Fotó: picture alliance

A brutális nehézségek dacára 26 évesen már 64-szeres válogatott Bayern-védő a női Eb-meccs 36. percében, egy szerelés után előbb némi ápolás után még visszatért, majd sírva hagyta el a pályát. Azóta bebizonyosodott, amitől mindenki félt: ezúttal a bal külső szalagja sérült (de most legalább nem szakadt el!), és számára véget ért a torna. A vizsgálatok után csak mankózva tudta elhagyni a zürichi kórházat.

Az Eb előtt önéletrajzi könyvet megjelentetett, Playboy-fotózásra is felkért Gwinn egyik legviccesebb sztorija éppen a második térdszalagszakadásához fűződik. No és Gulácsi Péterhez, az RB Leipzig akkor még magyar válogatott kapusához, aki ugyanazon a napon szenvedett ugyanolyan sérülést: légiósunk 2022. október 6-án, a Celtic elleni Bajnokok Ligája-meccsen járt pórul. Utána ugyanazon a klinikán műtötték őket, majd Gulácsi mankózva meglátogatta a betegszobában.

Giulia Gwinn zaklatónak hitte Gulácsit

– Egyik reggel bejött a szobámba egy nővér és megkérdezte: 'Gwinn kisasszony, vár látogatót?', én pedig megráztam a fejem. A szüleim és a barátom akkor már jártak nálam. A nővér azt mondta, egy férfi keres. Ez elsőre kicsit furcsán hangzott.

Ki lehet az? Egy szurkoló? Netán egy zaklató?

Magas, sportos, és németül akcentussal beszélő férfinak írták le, és kiderült, ő is egy páciens a klinikán. Amikor aztán bekopogott és bejött, azonnal ráismertem. Gulácsi Péter volt, az RB Leipzig magyar válogatott kapusa. Hozzám hasonlóan az ő keresztszalagja is októberben szakadt el. Sőt, ugyanazon a napon – emlékezett vissza könyvében az összebarátkozásukat megelőző meglepő találkozásukra Gulia Gwinn, aki több mint egy évvel később, már egészségesen is találkozott Gulácsival.