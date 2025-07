Lisztes Krisztiánért aggódnak; hónapokra kidőlt a Fradi sztárja

Lisztes mégis eljön Frankfurtból?

Kedden megnyílt a nyári átigazolási szezon a német labdarúgó-Bundesligában. A legutóbbi szezonban bronzérmes Eintracht Frankfurtnál két fiatal magyar tehetség – a klubnál nevelkedett Fenyő Noah és a tavaly az FTC-től érkezett Lisztes Krisztián – is arra pályázik, hogy tagja legyen a proficsapat keretének és bemutatkozzon a topligás gárdában. Ugyanakkor az is benne lehet a pakliban, hogy egyelőre a fejlődésük, több játéklehetőség érdekében kölcsönadják őket. Miattuk is érdekesek azok a hírek, amelyek a frankfurti vezetők terveiről szállingóznak a német sportsajtóban.

Lisztes Krisztián a hírek szerint a frankfurti proficsapattal kezdi a nyári felkészülést Fotó: eintracht.de

Kubatov már látta a legújabbat

A Ferencváros focicsapata idén is új stílusú mezt kap a gyártójától. Kubatov Gábor emiatt ellátogatott a Macron üzemébe, ahol lecsekkolta az új garnitúrát. Sőt, véleményezte is azt.

Műteni kell Vogel Somát

Egyik legjobbja nélkül utazik a világbajnokságra a magyar férfi vízilabda-válogatott. A gárda kapusa, a világ- és Európa-bajnok Vogel Soma műtét miatt nem lesz ott Szingapúrban. A Fradi játékosa 4-5 hónapra mindenképpen kidől.

