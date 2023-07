Különleges koncert a Fradistáknak a Duna World csatornán

Hétfőn 21:40-től a Duna World országos televíziós premierként mutatja be a Ferencvárosi TC bajnokavatóján készült koncertfilmet. A Fradi ereje felvételeit májusban forgatták az MVM Dome-ban a 34. bajnoki cím ünneplésekor. Ezzel a filmmel hangolhatnak a közmédia nézői az FTC Bajnokok Ligája-selejtezőire. Kedden 20:45-től az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon szurkolhatnak a csapatnak a szezon első tétmérkőzésén.

A Fradi ereje: egy este a magyar könnyűzene sztárjaival

A bajnokavatón készült koncertfilmben a magyar könnyűzenei élet legnagyobb sztárjai szerepelnek. Mások mellett Rúzsa Magdi, Dér Heni, Lofti Begi, Eckü és Deák Bill Gyula is köszöntötte produkciójával a Fradit. A 34. bajnoki cím ünneplését májusban az M4 Sport is közvetítette és most országos televíziós premierként a koncertfilmben eddig még be nem mutatott felvételeket is láthatnak a nézők a Duna World csatornán. A könnyed nyári fiesztahangulat garantált a magyar bajnok szezonkezdése előtt.

A feröeri bajnok ellen kezdődik a BL-menetelés

Kedden 20:45-től megkezdi szereplését a Fradi a Bajnokok Ligája-selejtezőkörében. A tavalyi Európa-liga menetelést követően idén a magyar bajnok azzal a céllal vág neki a szezonnak, hogy bejusson a legrangosabb európai kupasorozatba. Az első körben a feröeri bajnok Kí Klaksvík lesz az FTC ellenfele. A 2023/24-es szezon első tétmeccsét, a magyar csapatok összes európai kupaselejtezőjét, a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és az Európai Konferencia Liga mérkőzéseit is az M4 Sport és m4sport.hu közvetíti.

A Fradi ereje, koncertfilm hétfőn 21:40-től a Duna World műsorán. Kí Klaksvík–Ferencvárosi TC BL-selejtező kedden 20:45-től az M4 Sporton