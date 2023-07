Komoly változás a Fradinál, már a BL-re készül a csapat

Nincs több felkészülési találkozó, innentől már a BL-selejtezőben focizik a Ferencváros focicsapata. A gárda öt meccset játszott két ausztriai edzőtábor során, utoljára 3-0-ra verték a román Botosanit. A következő feladat jövő szerdán már a feröeri Klaksvík elleni BL-selejtező.

Kedden még edzett egyet Ausztriában a csapat. Fotó: Molnar Adam, Fradi.hu

Stanyiszlav Csercseszov együttese az öt felkészülési találkozójából kettőt megnyert, kettő lett döntetlen, s egyszer szenvedett vereséget. Persze az orosz szakember is tudja, ilyenkor nem az eredmény a fontos, hanem a felkészülés. Sőt, mostantól a munka is megváltozik, az erősítés helyett a frissítésen lesz a hangsúly.

- Most kicsit csökkentenünk kell a terhelést, több frissességre van szüksége a lábaknak, az izmoknak. Most egy olyan periódusban vagyunk, amelyet már minden játékos megtapasztalt. Tudjuk, hogy nagy terhelésnek vannak kitéve, továbbá rengeteg információra kell figyelniük. Ezeket még nehezebb egyszerre beépíteni a játékba. Most minden téren a frissítés a cél, nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is. Egy ilyen szakasz következik, ez most a legfőbb célunk - nyilatkozta a klub honlapjának a szakember, aki a csapattal már vasárnap elindul Feröer-szigetekre, a Klaksvík elleni BL-selejtezőre.

A Fradinak a Bajnokok Ligájában összesen négy párharcot kell sikeresen megvívnia ahhoz, hogy ott legyen a csoportkörben, a legnagyobbak között.

