Gécsek Fanni hatalmas örömöt okozott Szoboszlainak

Szoboszlai Dominik négy napja tartózkodik Liverpoolban, ahol a hétfői papírmunkák után kedden edzésbe állt. Az első igazi angliai napjait azonban nem kell egyedül eltöltenie, szerelme, Gécsek Fanni ugyanis szintén kiutazott vele, a 21 éves lány egy Instagram-sztorit is megosztott, amin éppen a városban készülődik a brunchhoz.

Végleges kiköltözésről egyelőre nincs szó, ugyanis egyetemi tanulmányainak befejezéséig Gécseknek jobb lenne, hogyha Budapesten tudna maradni, ezt követően viszont akár Angliában is könnyen találhat majd magának munkát a marketinges szaktudásával. Gécsek a házválasztásban is segíthet majd Szoboszlainak, az ötéves szerződés azt sejteti, hogy a 22 éves futballista hosszú távra rendezkedik majd be Angliában.

Az kamaszként profi teniszező Gécsek és a 32-szeres magyar válogatott futballista 2020-ban kezdtek el randizni egymással, idén július 6-án ünnepelték a harmadik évfordulójukat. A párnak májusban lett egy maltipoo típusú kiskutyája, amit Milónak neveztek el. Szoboszlai akkor a „fiaként” hivatkozott az új házi kedvencre.

Gécsekre már az angol bulvármédia is felfigyelt, a Daily Mail korábban egy terjedelmes cikket közölt a 70 millió eurós (26 milliárd forint) átigazolás barátnőjéről.