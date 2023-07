Szoboszlai után a barátnője is lázba hozta Angliát – fotók

Szoboszlai Dominik már Angliában tartózkodik, a Liverpool 70 millió eurót (26 milliárd forint) fizetett a középpályásért, akit vasárnap hivatalosan be is mutatott. A népszerűsége olyannyira hatalmas, hogy az angolok nemcsak a 32-szeres magyar válogatott futballistával, hanem annak csodaszép barátnőjével, Gécsek Fannival is foglalkoznak.

A brit Daily Mail külön cikket szentel a 21 éves hölgynek, akinek hosszasan be is mutatja az életét. Az angolok beszámolnak arról, hogy Gécseket rendkívül tehetséges teniszezőnek tartották, végül a profi pályafutás elmaradt, ma már tanulmányaira fekteti a fő hangsúlyt. Jelenleg a budapesti Nemzeti Üzleti Főiskolán tanul marketinget, amiből hamarosan diplomát is szerezhet. Az iskola mellett pedig modellkarrierje is beindulni látszik, egyre több fotózáson vesz részt, Instagram-oldalát pedig már több mint 50 ezer ember követi. Érdekesség, hogy a Daily Mail-es cikkben még „csak” 47 ezer rajongóval büszkélkedhetett, azóta többen csatlakoztak.

Szoboszlai és Gécsek 2020 év vége óta alkotnak egy párt, és egyelőre úgy néz ki, hogy Angliában is távkapcsolatban élnek majd, ugyanis egyetemi tanulmányai miatt nagy valószínűséggel Gécsek ezúttal sem követi szerelmét az új állomáshelyére.