Új királynője van Angliának: megőrülnek a szurkolók Szoboszlai barátnőjéért

Szoboszlai Dominik napok óta uralja a magyar és a külföldi sajtót, azonban úgy látszik, hogy a barátnője talán még jobban érdekli a szurkolókat. Persze a válogatott focista eredménye korántsem elhanyagolható, de megértjük a rajongókat, amiért Gécsek Fanni után érdeklődnek. A 21 éves lánynak már a Daily Mail is szentelt egy külön cikket, melyben megemlékeztek a sportkarrierjéről és tanulmányairól is, illetve a Szoboszlaival való kapcsolatát is górcső alá vették. A szurkolók viszont leragadtak a ténynél, hogy új kedvencük barátnője bizony nagyon szemrevaló. Véleményüknek pedig hangot is adtak Fanni Instagram-oldalán.

Gécsek Fanni és Szoboszlai Dominik 2020 óta alkot egy párt (Fotó: Árvai Károly)

Új királynő

Fanni alig pár nap alatt több tízezer követővel gazdagodott, ráadásul a Dominikkal közös képeiért egyszerűen megőrülnek. Volt, aki királynőként hivatkozott rá, míg egy másik hozzászóló Szoboszlai feleségének hívta.

Gyere Liverpoolba, királynő

– bókoltak a szépségnek.

„Szoboszlai felesége egy gyönyörű angyal!”

Alig várom, hogy lássalak a lelátón

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

De vajon mit szól mindehhez Dominik?