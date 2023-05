Mindenkit legyalult... Max Verstappen a 9. helyről indult, első lett!

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a kilencedik helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma–1-es Miami Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetett pontverseny élén.

Verstappen a kilencedik helyről rajtolva is nyert Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich/MTI/EPA/

A 25 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 38. futamgyőzelme az F1-ben

Verstappen mögött csapattársa, a mexikói Sergio Pérez végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára Fernando Alonso, az Aston Martin kétszeres vb-győztes spanyol versenyzője állhatott fel.

A konstruktőrök között is vb-címvédő Red Bull-istálló így az idei ötödik nagydíjon már a negyedik kettős győzelmét aratta. A rajtnál nem történt jelentős változás az élmezőnyben, Pérez magabiztosan tartotta meg az első helyet, mögé Alonso és Carlos Sainz Jr. (Ferrari) sorolt be a második és harmadik helyre. Verstappen azonnal megkezdte a felzárkózást, és miközben a dobogós helyeken nem volt változás, a holland címvédő hamarosan utolérte Sainzot. Az előzés ismét könnyedén sikerült Verstappennek, aki kisvártatva Alonso mellett is elment és így a 15. körben már második volt.

Az élmezőnyből elsőként Sainz állt ki kerékcserére, majd a 21. körben következett Pérez, melynek nyomán Verstappen átvette a vezetést. Féltávnál Verstappen 16 másodperc körüli előnnyel vezetett Pérez előtt, ezt a folytatásban kis mértékben növelni is tudta, majd a 42. körben a Red Bull a boxba hívta kerékcserére. A holland versenyző a kiállás után közvetlenül Pérez mögé tért vissza a pályára, és a friss gumiknak is köszönhetően nagyon hamar megelőzte csapattársát. A harmadik helyen ekkor már hosszú körök óta Alonso száguldott, magabiztosan őrizve a dobogós pozíciót.

A hajrában már nem történt érdemi változás, Verstappen győzött és növelte az előnyt az összetett élén, Pérez pedig nem tudta kihasználni, hogy a pole pozícióból rajtolhatott úgy, hogy vb-címvédő és éllovas márkatársa a kilencedik rajtkockából vágott neki a futamnak.

A világbajnokság két hét múlva Olaszországban, az Emilia Romagna Nagydíjjal folytatódik.