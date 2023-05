III. Károly fanatikus futballrajongó, így támogatja kedvenc csapatát

A szombati, londoni koronázáskor többen meglepődtek, amikor megszólalt a labdarúgó Bajnokok Ligája himnusza a Westminster Abbey-ben. Erről a futballkedvelők sokasága nem is tudja, hogy Georg Friedrich Händel eredeti, 1727-es alkotásának némileg átdolgozott formája, melynek – Zádok a pap – dallamaira koronázzák a mindenkori szigetországi uralkodót. Így történt ez III. Károly esetében is.

Fotó: WPA Pool

További, futballal kapcsolatos vonatkozás az, hogy II. Erzsébet királyné a West Ham United szimpatizánsa volt, míg a fia, III. Károly fanatikus Burnley-rajongó – tudatta a Four Four Two. Egy nyilvános, a windsori kastélyban rendezett fogadáson az uralkodó elárulta, hogy a The Clarets (Bordók) becenevű vidéki futballgárdát kedveli.

الملك تشارلز الثالث من مشجعين نادي بيرنلي.

King Charles III supports Burnley#Coronation pic.twitter.com/KaDinLTpun — 𝚉𝙸𝙳𝙰𝙽𝙴 (@saiff85) May 6, 2023

– Egyik jótékonysági szervezetem konzorciuma, a British Asian Trust is Burnley városában dolgozik, ez a magyarázat – nyilatkozta ennek kapcsán Károly. – Néhányan megkérdezték, hogy látom a jövőjüket? Nos, megpróbálom megtalálni a módját annak, hogy támogassam Burnley városát, továbbá segítem a csapat törekvéseit és önbecsülést szerezni neki.”

Károly 2010-ben egy Burnley-dresszt kapott ajándék gyanánt a hátán „HRH” felirattal és 1-es számmal, és – ha meccsre megy – egy Burnley-kitűzőt visel. Egyik királyi elődje, V. György is ennek a klubnak szurkolt, főleg, amikor a Burnley a 1914-es Angol Kupa-döntőben legyőzte a Liverpoolt.