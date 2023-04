Világsztár úszóinkért a családját is elhagyja Milákék edzője

Legjobb úszóink Kaposváron versenyeznek a bajnokságon. Korábban hosszú hetekig összezárva készültek Virth Balázs tanítványai az edzőtáborokban. Megjárták Thaiföldet, úsztak Tenerifén és gyűjtötték a kilométereket a honi edzéseken Budapesten és Hódmezővásárhelyen egyaránt. Milák Kristóf, Kapás Boglárka vagy éppen Márton Richárd – az edző szerint – jól bírták a munkát, elvégezték a számukra előírt feladatokat, és már várják, hogy a versenyen bizonyíthassák, jó úton járnak.

Fotó: Árvai Károly

A mester, Virth Balázs lapunknak elmondta, egy kicsit kiszakadt a munkából, hiszen a hét végét családjával, szeretteivel töltötte.

– A fiaim persze megismernek még – mondta viccesen, majd hozzátette:

a nagyobbik, ötéves fiamat körülbelül két és fél, a picit pedig, aki már két éves, nem többet mint, egy évet láttam, ha összeadom a táborokat, az utazásokat meg a minden külön töltött napot. Szóval most behoztam egy kicsit a lemaradásból.

Virth Balázs elmondta, hogy a hosszú, két-három hetes táborban mindig jó hangulatban készülnek a tanítványai, az összezártság nem okoz feszültséget.

– Jó kis csapatom van, szeretem is őket – jelentette ki. – Persze jól tudom, figyelni kell, hogy valamivel sikerüljön megtörni a monotóniát, ezért rendszeresen azon töröm a fejem, miként tudnám feldobni őket. Szóval kreatívnak kell lennem. Nem árulok el nagy titkot, hogy a külföldi edzőktől is kaptam már többször is tanácsot, más stílusú, jellegű edzéseket is kipróbálunk a társasággal. Elmondhatom, hogy a miénktől eltérő tréningek fel is dobják Kristófékat.