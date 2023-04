Lothar Matthäus visszatér Budapestre: „Magyarország a második hazám”

Lőw Zsolt (a müncheni kispadra kinevezett Thomas Tuchel vezetőedző magyar jobbkeze) mellett is volt magyar vonatkozása a szombati Bayern München-Borussia Dortmund (4-2) német Bundesliga-csúcsrangadónak. A meccs kapcsán az Aréna 4 exkluzív interjút készített a világ- és Európa-bajnok Bayern-legendával, Lothar Matthäusszal, aki évek óta tévés szakkommentátorként dolgozik hazájában.

Lothar Matthäus második hazájának tekinti Magyarországot, visszajár Budapestre Fotó: AFP

A beszélgetés során természetesen szó esett Budapestről, illetve a magyar labdarúgó-válogatottról is, hiszen a 62 éves világsztár 2004 és 2006 között szövetségi kapitányként vezette nemzeti csapatunkat, és olyannyira beleszeretett Magyarországba, hogy előző feleségével és kisfiukkal a közelmúltig Budapesten élt.

Magyarország az én országom is, még mindig a második hazámnak tekintem! Tizenhét évig éltem ott, két éve ugyan Münchenbe költöztem, de szinte minden hónapban autóba ülök és Budapestre vezetek, ahol még megvan a lakásom is. A következő tervezett utam május 31-én lesz, amikor az Európa Liga döntőjét rendezik a magyar fővárosban

– mondta Matthäus az Aréna 4-nek adott interjújában.

Korábbi szövetségi kapitányunk szavaiból kitűnik: nagyon is képben van az olasz utóda, Marco Rossi irányításával egyre erősebb és sikeresebb magyar válogatottal is.

„A magyar csapatnak én mindig a legjobbakat kívánom. A Nemzetek Ligájában is jobban örülnék annak, ha a hollandiai négyes döntőben nem az olaszok, hanem a magyarok lennének ott, de sajnos az utolsó meccset elveszítették hazai pályán. Viszont négy pontot szereztek a németek, hatot pedig az angolok ellen. A nagyobb csapatok ellen tehát megmutatták, mit tudnak, de a gyengébbek ellen is ugyanilyen koncentrációval kell játszaniuk. Pár napja ezt megtették Bulgária ellen, sima 3–0 lett a vége.

Ezzel a fantasztikus szurkolótáborral és ezzel a csodálatos stadionnal bármi lehetséges, és az ilyen győzelmek persze komoly önbizalmat is adnak.

Amelyik csapat Angliában 4–0-ra tud nyerni, nem is kérdés, ott lehet az Európa-bajnokságon is. Nagyon drukkolok a szurkolóknak és a magyar válogatottnak is, hogy jövőre itt, Németországban találkozzunk az egyik Eb-meccsen

– adott hangot reményének Lothar Matthäus.