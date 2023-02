Balhé a Budapestről induló repülőn: még a vészkijáratot is eltorlaszolta a randalírozó társaság

Még a vészkijáratot is eltorlaszolta bőröndjeivel az a három renitens utas, akik nemcsak dohányoztak és randalíroztak, de a légiutas-kísérőket is fenyegették. A Wizz Air lapunknak hangsúlyozta: továbbra is fellépnek az agresszív utasokkal szemben.