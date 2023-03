Nagyon durván beszóltak Hosszú Katinkának: „Olyan vagy, mint egy bálna”

Fürdőruhában mutatta meg terhespocakját Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszó 5 napja jelentette be, hogy gyermeket vár, majd férjével, Mátéval elutaztak Floridába. Katinka és Máté a pihenésről fotókat is megosztott, amin látszik az úszónő pocakja is. Ez a bizonyos terhesfotó egyeseknél kiverte a biztosítékot. Sok negatív, rosszindulatú kommentet kapott a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónő. Természetesen a legtöbb hozzászólás a gratulációról szól, de mint említettük, vannak olyanok is, amiket igazából felfogni is nehéz. Érthetetlen, hogy miért kell bántani egy állapotos nőt...

Hát te nem vagy szép kismama, olyan vagy, mint egy bálna

– írta valaki elég érzéketlenül, míg mások azt kifogásolták, miért mutogatja a „meztelen hasát” – szúra ki a Bors.