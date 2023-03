Hosszú Katinka újabb fotóval jelentkezett, reagáltak a magyar sztárok is terhességére

Ahogy arról mi is beszámoltunk tegnap, véget ért a hónapok óta tartó találgatás arról, hogy Hosszú Katinka anyai örömök elé néz-e, miután a világklasszis leleplezte gömbölyödő pocakját.

Megható fotóval jelentkezett a világklasszis Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő az Instagram-oldalán egy videóban jelentette be, hogy anyuka lesz, a felvételen már a pocakja is jól látszik. A Bors szúrta ki, hogy a gólyahírre rengeteg komment érkezett, a rajongók mellett olyan hazai sztárok is gratuláltak, mint Tóth Gabi, Bódi Sylvi, Mádai Vivien, vagy Csisztu Zsuzsa.

Alig egy nappal a bejelentés után Katinka újra felrobbantotta az internetet, ezúttal Facebook-oldalán osztott meg egy szívmelengető fotót.

A legfontosabb dolgok az életben

– írta a képhez az olimpiai bajnok.