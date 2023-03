A rokonok, barátok, szurkolók mellett az úszósport vezetői is Hosszú Katinkát ünneplik. Az úszónő csütörtök este jelentette be, igaz a hír, kisbabát vár. Korábban már arról is lehetett hallani, hogy Katinka és férje, Máté már azt is tudják, hogy kisfiú vagy kislány lesz-e a pici.

Katinka tavaly beszélt arról, már nagyon szeretne édesanya lenni

Sós Csaba szövetségi kapitány évtizedek óta ismeri a háromszoros olimpiai bajnokot, ő biztos benne, nem kell elköszönnie a sportágnak a bajnoknőtől.

– Ismerem Katinkát és Mátét is hosszú ideje, biztosan állíthatom, hogy nagyon jó helyre érkezik a pici baba.

Azt is hiszem, hogy Katinka nem szakad el a sportágtól, sokat fog ő még tenni a magyar úszásért.

Wladár Sándor, az úszók elnöke is a legjobbakat kívánja a gyermekáldás előtt álló házaspárnak.

– Az élet legnagyobb és legmagasztosabb áldása a gyermek. Kívánom Katinkáéknak, hogy boldogságban, szeretetben, békében neveljék fel a kis jövevényt.

Időközben az Origo sportrovata már ajándékot is készíttetett a pici babának:

Fotó: Origo

Víz a kisbaba

Hosszú Katinka egy fotóval jelezte, hogy számára mi a fontos: az úszás és az anyaság