Heti top: elhunyt az Újpest edzője, villantott Hosszú Katinka, Schumacher felesége „fogolyként él”

A legizgalmasabb nap március 21-e, kedd volt, ahol egy pozitív és egy negatív hír uralta a magyar sport világát. 71 éves korában elhunyt az Újpest korábbi vezetőedzője, Szabó István. A szakember a lila-fehérek atlétikai szakosztályán dolgozott, összesen 31 éven keresztül foglalkozott a sportolókkal. „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett atlétikaedzőnk, Szabó István, 2023. március 20-án hosszan tartó betegség után családja körében békességben elhunyt” – írta az egyesület.

Hosszú Katinkáról viszont örömteli fotók érkeztek. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő március 17-én jelentette be terhességét, utána nem sokkal pedig férjével, Mátéval elutaztak Floridába, ahol a héten bemutatták dokumentumfilmjét. A szerelmespár élvezi a napsütést, a kiváló magyar sportoló több fényképet is feltöltött közösségi oldalára, ahol többek között megmutatta gömbölyödő pocakját is.

Michael Schumacher korábbi főnöke, Eddie Jordan, aki azóta is a család barátja, megdöbbentő dolgot állított a hétszeres világbajnok feleségéről, Corinna Schumacherről. „Közel tíz év telt el, és Corinna nem tudott elmenni egy buliba, ebédelni vagy erre vagy arra. Olyan, mint egy fogoly, mert mindenki szeretne Michaelről beszélni vele” – állította a korábbi csapatvezető. Jordan azt is elmondta, hogy Corinna szigorú szabályai miatt nem látogathatja meg Schumachert, csak a családja, valamint a Ferrari volt főnöke, Jean Todt járhat hozzá.

„Én nem tudtam elmenni Michaelhez, azt mondták: Szeretünk, Eddie, és bár nagyon régóta kapcsolatban vagyunk veled is, de szükségünk van Michael magánéletére és védelmére”.

Jordan volt az első, aki lehetőséget adott Schumachernek a Forma–1-ben, az 1991-es Belga Nagydíjon dobta be a mély vízbe az akkor 22 éves feltörekvő tehetséget.