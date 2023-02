Faramuci helyzet, Dárdai fia mentheti meg a Hertha edzőjét

Vasárnap délutánig, a Mönchengladbach elleni hazai meccsig biztosan kitart a bizalom Sandro Schwarz iránt, de ha a kiesőjelölt (17. helyezett) Hertha sorozatban ötödik bajnokiján is csődöt mond, leválthatják a berlini futballcsapat vezetőedzőjét. A helyi sportsajtó szerint Dárdai Márton egyike azoknak a játékosoknak, akik „megmenthetik” a trénert – keresztbe téve ezzel apja levegőben lógó kinevezésének.

Dárdai Pál (jobbra) fia, Márton lehet Sandro Schwarz megmentője? – Fotó: Getty Images

A berlini BZ értesülése szerint egy újabb kudarc Schwarz állásába kerülhet. A lap számba vette, hogy kik azok a focisták, akikre a hétvégén építhet a kirúgás szélére került edző. Az egyetlen téli igazolás, Tolga Cigerci, és a csereként rendre új lendületet adó Jessic Ngankam mellett egyikük a legfőbb utódjelölt, Dárdai Pál középső fia, Márton.

Az idei négy vereség (1-3 a Bochum, 0-5 a Wolfsburg, 0-2 az Union, legutóbb pedig 0-3 az Eintracht ellen) azt mutatja, hogy a védelem összeállításában mindenképpen változtatni kell a Gladbach-meccsre. A 20 éves, német U21-es válogatott Dárdai fiú személyében a cikk szerint „egy kiesés elleni harcban tapasztalt belső védő ül a padon”, aki passzolna egy új, háromvédős taktikai hadrendhez is.

Dárdai Márton azóta kegyvesztett – igaz, sorozatos sérülések is hátráltatták –, hogy apját 2021 novemberében menesztette Fredi Bobic sportigazgató. Azóta bő 14 hónap alatt Dárdai Pál utódainál, sorrendben Tayfun Korkut, Felix Magath, most pedig Schwarz irányításával csak egy-két esetben kapott néhány percnél több játéklehetőséget. Legutóbb tavaly októberben egyetlen percre állhatott be; egy félidőig szeptemberben volt pályán; augusztus óta nem játszott végig meccset.

Schwarz minapi nyilatkozata alapján ugyanakkor ez változhat:

– A felkészülés során tartalmas beszélgetést folytattunk Mártonnal. Versenyben van. Mindent újra és újra kiértékelünk. Márton a csapatunk fontos építőeleme, még ha az utóbbi hetekben kevesebbet is játszott – mondta a Hertha-edző.